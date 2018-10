Mehr Hilfe für die schwächsten Migranten

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will den „besonders Schwachen“ unter den Migranten verstärkt zu helfen, vor allem in den Krisenregionen. Zur Eröffnung einer zweitägigen Konferenz zum Thema Migration in Wien forderte er, die „wirklich Schutzbedürftigen“ sichtbar zu machen. Es stehe außer Streit, dass jene, die Schutz brauchen, diesen auch erhalten sollten. Derzeit würden aber, „diejenigen, die sich durchsetzen“, die am „lautesten“ und „stärksten“ seien, bessere Chancen auf Asyl in Europa haben.

Man dürfe jedenfalls nicht den Fehler machen, so Kickl, sich von „anrührenden Bildern“ — die ebenso wie die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ein „Geschäftsmodell“ seien — beeinflussen zu lassen, in der Migrationsfrage nachzugeben und so von der restriktiven Position abzukehren.

Gemeinsam mit seiner dänischen Kollegin Inger Stöjberg und dem britischen Wirtschaftswissenschafter Paul Collier präsentierte Kickl sieben Ziele für ein „besseres Schutzsystem in einer globalisierten Welt“. Die Fokussierung auf die „besonders Schwachen“ ist einer der Punkte. Weiteres Ziel ist die Rückkehr aller Personen ohne Aufenthaltsrecht entweder in ihre Herkunftsländer, in ein sicheres Drittland oder in ein „Rückkehrzentrum“ außerhalb der EU. Kickl ist optimistisch, dass es so ein Rückkehrzentrum bis Jahresende geben wird.