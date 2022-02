Mehr Mädchen für MINT

MINT – das steht für den sperrigen Begriff der Fächer die Ausbildungsfelder Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Für diese Themen sollen nun mehr Mädchen begeistert werden. Dafür wurde Robitopia gegründet. Es ist ein digitales Lernspiel mit ebendiesem Schwerpunkt, welches sich Schüler der dritten und teilweise auch vierten Klassen der Volksschule richtet.

„Technikbegeisterung beginnt aber nicht erst in der Mittelschule, daher begrüße ich das Lernspiel. Ich freu mich, das Projekt in oberösterreichischen Volksschulen zu unterstützen, damit unsere Mädchen bereits im jungen Alter spielend für die Technik sensibilisiert werden und erste Schritte in Richtung technische Ausbildung und Beruf gehen“, so Bildungslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander.