Mehr Miteinander

Kommentar zum politischem Miteinander.

Der Wunsch nach mehr politischem Miteinander, wie ihn OÖVP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger im Interview deponiert, ist natürlich berechtigt — ebenso wie der Hinweis, man solle sich in der Politik nicht miteinander beschäftigen.

Beides wäre angebracht, denn politisches Hick-hack löst keine der aktuell brennenden Fragen.

Sieht man sich allerdings an, was Tag für Tag insbesondere in roten, blauen und auch pinken Parteisekretariaten an Regierungsbeflegelungen produziert wird, dann stellt sich in Sachen Miteinander ein gewisser Realismus ein. Übersehen wird aber, dass der Schlagabtausch dem politischen System insgesamt Schaden zufügt.