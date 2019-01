Mehr Mitsprache

Immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter — die Zeichen der Zeit haben auch vor dem Skiweltcup nicht Halt gemacht. Dem Fan muss schließlich etwas geboten werden, je spektakulärer, riskanter und anspruchsvoller, desto besser. Lässt sich ja auch deutlich einfacher vermarkten und verkaufen, was bekanntlich eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Genau darin beginnt aber der Teufelskreis in der Sicherheitsdebatte, nämlich die vielen unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen, was beinahe unmöglich ist.

Wo also die Grenzen ziehen, um die Gesundheit der Läufer, die an oberster Stelle stehen muss, zu schützen, ohne dem Sport die Attraktivität zu entziehen? Ein Anfang neben einem entzerrten Terminplan wäre, den Aktiven endlich mehr Mitspracherecht zu gewähren, sie sind schließlich die unmittelbar Betroffenen. Es kann nicht sein, dass in Gremien Vorschläge der Athleten einfach abgeschmettert werden. Diese sind freilich gefordert, geschlossen hinter ihren Ideen zu stehen. Klar ist aber auch: Ein Restrisiko wird immer bleiben. Dessen muss sich jeder Athlet bewusst sein.