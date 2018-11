Mehr Schlachtungen nach Dürre

Von Harald Gruber

Erstmals liegen nun gesicherte Zahlen über die Auswirkungen des heurigen Dürresommers auf die Rinderbauern in (Ober)österreich vor. Laut einer dem VOLKSBLATT vorliegenden Auswertung von AMA-Daten wurden in OÖ von Jänner bis Ende September 6863 Rinder mehr geschlachtet als im Vergleichszeitraum 2017. Der Anstieg geht zu plus 2806 auf das Konto der Stiere, zu plus 2864 auf das Konto der Kühe, zu plus 714 auf das Konto der Kalbinnen und zu plus 479 auf das Konto der Ochsen. Es wurden außerdem um 468 mehr Kälber geschlachtet als 2017. Prozentuell gesehen ist in OÖ der Anstieg bei den Kuh- und Ochsenschlachtungen gegenüber 2017 mit plus 7 bzw. plus 8 % am höchsten.

Oö. Bauern hart getroffen

Im Bundesvergleich ist OÖ vom Anstieg der Rinderschlachtungen außerordentlich stark betroffen. In den ersten neun Monaten nahmen nämlich in Österreich insgesamt laut AMA die Rinderschlachtungen um 18.213 Stück gegenüber dem Vorjahr zu — dieser Anstieg entfällt zu 38 Prozent auf OÖ, also zu einer deutlich höheren Quote, als es der Anteil Oberösterreichs an der österreichischen Rinderwirtschaft erwarten ließe (30 Prozent).

Fleisch in Regalen teurer!

Was die Preise betrifft, hat sich insbesondere bei den Schlachtkühen der Markt noch immer nicht beruhigt. Die AMA spricht in ihrer aktuellen Marktanalyse von einem weiter „leicht steigenden Angebot bei einer rückläufigen Nachfrage“ der Schlachthöfe. Bestpreise erzielten Schlachtkühe noch im April mit 2,99 Euro pro Kilo — seither geht es stetig bergab bis auf aktuell nur mehr 2,44 Euro pro Kilogramm.

Im Vergleich zu April haben sich dagegen die Preise für Schlachtkälber stabilisiert (aktuell aber wieder sinkend), wie auch die Preise für Jungstiere und für Kalbinnen.

Aber: Alle Schlachtrindergattungen liegen preislich derzeit unter dem Niveau von Jahresbeginn 2018. In den Geschäftsregalen bildet sich die Entwicklung laut Statistik Austria aber nicht ab: Während die Preise, die Schlachthöfe und Händler den Bauern zahlen, merklich nach unten gegangen sind, wurde Fleisch in den Geschäften teurer — Kalbsschnitzel, Rindsschnitzel, Suppenfleisch um je 1 %, Gulaschfleisch sogar um 7 %.