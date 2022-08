Mehr Solidarität und Zusammenhalt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vor Beginn des offiziellen Wahlkampfes am Montag im heimatlichen Kaunertal eine Österreich-Erklärung abgegeben. Er appellierte angesichts der „vielen berechtigten Sorgen“ — konkret in Bezug auf die Teuerung, den Ukraine-Krieg und die Klimakrise — an Zusammenhalt und Solidarität innerhalb Österreichs und der EU. Ferner übte Van der Bellen Kritik an der Regierung. So sei die Kommunikation der Anti-Teuerungspakete „verbesserungsfähig“. Über 30 Mrd. Euro schwere Pakete seien geschnürt worden, doch auch er habe den Überblick verloren, „was wann in Kraft tritt“ und was man wo beantragen müsse.

Bergtour für klaren Blick

Er werde „das Seine“ zu mehr Integrität, Gewissenhaftigkeit und Anstand beitragen, versprach der amtierende Präsident, der sich — rund eine Woche nach seinem Wanderunfall am Kaunergrat — auf einem Hochplateau auf rund 2000 Metern Seehöhe vor anwesenden Journalisten durchaus agil präsentierte. Er habe sich sein ganzes Leben lang in die Berge begeben — für einen „klareren Blick“ und um „Schritt für Schritt die Niederungen des Alltags“ hinter sich zu lassen, so der Kaunertaler, der gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer auf die Verpeilhütte gewandert war.

„Gewichten“ sei „gerade in Zeiten, wo so viel Flirren und berechtigte Ängste“ die Menschen umtreibe, essenziell. So sei es „eine der Herausforderungen für den Bundespräsidenten“ sich „immer aufs große Ganze“ zu fokussieren und zwischen den „wichtigen und den weniger wichtigen Themen“ zu unterscheiden.

„Ein Präsident muss führen, nicht verführen“, hielt Van der Bellen wiederholt fest — unter anderem auch im Kontext des Ukraine-Kriegs. „Putin attackiert nicht nur die Ukraine, sondern auch unser Lebensmodell“, führte Van der Bellen fort und appellierte an Geschlossenheit: „Wir müssen uns verteidigen, widerstehen, widersprechen und hinschauen“. „Solidarität ist unsere Waffe“, so der Präsident: „Wir können Putin in die Schranke weisen.“