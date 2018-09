Mehr Studenten nach Linz holen

„Wenn ein Student in zehn Jahren vor der Wahl steht, wo in Österreich er studieren soll, möchte ich, dass er sagt: ,Ich will nach Linz!’“, präzisierte LH Thomas Stelzer am Mittwoch bei seinem OÖ-Tour-Halt in Linz den Wunsch, die noch junge Johannes Kepler Universität (JKU) verstärkt in den Fokus zu stellen. „Dafür investiert das Land OÖ bis 2022 rund 40 Millionen Euro in mehr Studienplätze, das ist gerade für den Industriestandort wichtig.“ Stelzer will sich deshalb bei den laufenden Verhandlungen mit dem Bund über das Hochschulbudget nicht mehr mit nur fünf Prozent begnügen und fordert entsprechend mehr Mittel für die JKU, denn „OÖ steuert 17 Prozent dem nationalen BIP bei“.

Weiters soll die Zahl der prüfungsaktiven Studierenden in den MINT-Fächern unter der Dachmarke Linz Institute of Technology (LIT) um 25 Prozent gesteigert werden und auch die Forschungszusammenarbeit der JKU mit internationalen Spitzenunis soll vertieft werden.

bezahlte Anzeige

Noch diesen Herbst startet der neue Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege am Kepler Universitätsklinikum, deren Absolventen besser für die Herausforderungen im Pflegebereich gerüstet sein sollen.

„In einem Land der der Möglichkeiten muss es auch ausreichend Chancen für Menschen mit Beeinträchtigung geben“, kündigte LH Stelzer zudem 82 neue Plätze an, die bis 2021 im Großraum Linz entstehen sollen.

Staugeplagtes Linz

„Für die ÖVP Linz hat der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur eine zentrale Bedeutung“, betonte Stadtparteiobmann Vbgm. Bernhard Baier. „Vorrangig sind natürlich die neuen Donaubrücken sowie der Bau der zweiten Schienenachse.“ Baier dankte auch dem Land OÖ, von dem alleine in diese beiden Vorhaben knapp 100 Millionen Euro investiert werden, sonst „wären wir von Lösungen weit entfernt“. Wichtig sei zudem die Anbindung der Mühlkreisbahn an die zweite Schienenachse, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen.

„Die vielen Wirtschaftsbetriebe in der Stadt sind ein enormer Arbeitsplatzmotor, weshalb ich die gut funktionierenden gemeinsamen Projekte im Rahmen des Wirtschaftsprogramnms 2027 erweitern möchte“, so Baier.

Mehr Polizei in Linz-Land

„Linz-Land ist einer der dynamischsten Bezirke Österreichs, das ist auch für die Politik eine große Herausforderung. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, legen wir Schwerpunkte auf den Ausbau der Infrastruktur sowie auf die Sicherheit unserer Bevölkerung“, erklärte ÖVP-Bezirksparteiobmann LAbg. Wolfgang Stanek und kündigte an, dass 2019 erstmals mehr neue Polizisten aus der Ausbildung kommen, als in Pension gehen. Zudem sei die Stimmung in den Polizeidienststellen im Bezirk erstmals seit längerer Zeit gut und es gebe auch keine Kritik an mangelnder Ausrüstung. „Auch die neue Bereitschaftsgruppe mit 80 Mann zum Schutz bei Großereignissen wie Fußballspielen hat sich bewährt“, so Stanek.

Straßenbahn verlängern

Beim Thema Verkehr sei vor allem die neue Autobahnabfahrt Haid ein Muss, weil das tägliche Stauchaos für die Pendler unzumutbar sei. „Es zeichnet sich aber eine Lösung mit der am meisten betroffenen Gemeinde Pucking ab, so dass ich denke, dass schon 2019 weißer Rauch aufsteigen wird“, so Stanek.

Die Straßenbahnlinie bis Traun werde mittlerweile sehr gut angenommen, jetzt müsse die Weiterführung bis Nettingsdorf aber der logische nächste Schritt sein. Für die angrenzenden Gemeinden brauche es noch entsprechende Park-und-Ride-Anlagen, um den Leute einen Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft zu machen.