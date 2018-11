Mehrere Alko-Lenker hielten die Einsatzkräfte in OÖ auf Trab

GRIESKIRCHEN/ENNS — Gleich mehrere gefährliche Vorfälle mit Alko-Lenkern haben sich in der Nacht auf Sonntag auf den oö. Straßen ereignet. In Gaspoltshofen (Bez. Grieskirchen) überschlug sich der Wagen eines 27-Jährigen. Er und zwei Insassen wurden verletzt. In Vöcklamarkt (Bez. Vöcklabruck) krachte ein Pkw gegen Steine, wodurch zwei Personen verletzt wurden. In Enns (Bez. Linz-Land) wollte ein 49-Jähriger der Polizei entkommen.

In Gaspoltshofen kam der Wagen eines Rumänen (27) von der Straße ab, riss ein Brückengeländer nieder und überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der Mann und seine beiden Landsleute wurden ins Klinikum Wels eingeliefert. Der 27-Jährige verweigerte einen Alkotest.

Mit 1,62 Promille am Steuer unterwegs

In Vöcklamarkt hatte ein 26-Jähriger aus dem Bez. Vöcklabruck vier weitere Personen im Auto. Er gab zu, zu schnell unterwegs gewesen zu sein und die Kontrolle über den Pkw verloren zu haben. Der Wagen krachte ungebremst gegen Ziersteine. Alle Fünf konnten sich selbst aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreien, zwei der Mitfahrer mussten aber ins Klinikum Vöcklabruck gebracht werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,62 Promille.

In der selben Nacht versuchte ein betrunkener 49-Jähriger aus dem Bez. Linz-Land, mit seinem Auto der Polizei zu entkommen. Der Mann missachtete auf der A1-Ausfahrtsrampe Enns-Ost die Anhaltezeichen der dort kontrollierenden Beamten. Die Autobahn-Polizisten verfolgten den Pkw, nach etwa drei Kilometern konnten sie ihn stoppen. Der 49-Jährige hatte keinen Führerschein und zudem 1,38 Promille intus. Ihm wurden die Fahrzeugschlüssel abgenommen, er wird angezeigt.