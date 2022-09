Mehrere italienische Polit-Promis verpassten Parlamentssitz

Mehrere Schwergewichte der italienischen Politik haben bei der Wahl vom Sonntag kein Parlamentsmandat mehr erhalten. Weil die Zahl der Parlamentssitze im Zuge einer Verfassungsreform um ein Drittel von 945 auf 600 geschrumpft ist, verpassten mehrere Polit-Promis den Sprung in eine der beiden Kammern. Einer der großen Verlierer ist der aus der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung stammende Außenminister Luigi Di Maio. Auch Gina Lollobrigida scheiterte.

Seit 2018 war Di Maio ein Protagonist in Italiens politischer Szene; er scheiterte in seinem Wahlkreis in Neapel. Der 36-Jährige zahlte damit einen hohen Preis für den Bruch mit den Fünf Sternen, die er mitgegründet hatte.

An der Spitze einer neugegründeten Zentrumspartei „Impegno civico“ (Bürgerpflicht) hatte Di Maio bei dieser Wahl auf eine Fortsetzung seiner politischen Karriere gehofft. Doch im Duell um einen Sitz in dem um ein Drittel verkleinerten Parlament unterlag Di Maio gegen einen ehemaligen Parteikollegen, Ex-Umweltminister Sergio Costa, der den Parlamentssitz in Neapel eroberte. „Es gibt keine Ausreden. Wir haben verloren. Die Italiener haben unser politisches Projekt nicht für reif und gültig genug gehalten. Und darüber muss unsere Partei nachdenken. Das Ergebnis war nicht das, was wir erwartet haben. ‚Impegno Civico‘ wird nicht im Parlament vertreten sein. Auch ich werde nicht dabei sein“, schrieb Di Maio auf Facebook.

Eine Niederlage erlitt auch die frühere Ministerin und Ex-EU-Kommissarin Emma Bonino, die als Chefin der Partei „Piu Europa“ (Mehr Europa) um den Wiedereinzug in den Senat kämpfte, diesen aber überraschend nicht schaffte. Sie verlangt jetzt eine Neuauszählung der Stimmen.

Zu den Wahlverlierern zählt auch Carlo Cottarelli, Kandidat der sozialdemokratischen PD, der in seinem Wahlkreis in der Lombardei der Rechtspolitikerin Daniela Santanché unterlag. In Sesto San Giovanni behauptete sich Isabella Rauti, Rechtsaußen-Spitzenpolitikerin der Fratelli d ́Italia (Fdl/Brüder Italiens) und Tochter des Ex-Chefs der postfaschistischen Partei „Movimento sociale italiano“ gegen Emanuele Fiano, PD-Politiker und Sohn eines Holocaust-Opfers.„

Zu den Wahlverlierern zählt zudem die Kandidatin der Anti-Establishment-Partei “Italia sovrana e popolare”, die Schauspielerin Gina Lollobrigida (95). Bereits 1999 hatte Lollobrigida mit einer Kandidatur für das EU-Parlament für die Mitte-Links-Allianz von Ex-EU-Kommissionschef Romano Prodi den Einstieg in die Politik versucht. Damals erhielt sie 10.000 Stimmen, der Sprung ins Straßburger Parlament blieb ihr aber versagt.

Nach 35 Jahren im Parlament verfehlte auch der Gründer der rechten Lega, Umberto Bossi, die Rückkehr ins Parlament. Der später in Korruptionsaffären verwickelte, heute 81-Jährige hatte 1987 als erster Lega-Parlamentarier einen Senatssitz gewonnen. Auch der bekannte Kunstkritiker Vittorio Sgarbi, Kandidat der Zentrumspartei „Noi Moderati“ wird nicht im neuen, italienischen Parlament sitzen.