Mehrere Tote bei Angriff auf Militärparade im Iran

Bei einem Angriff auf eine Militärparade im Iran sind am Samstag mehrere Menschen getötet worden. Unter den Toten in der Stadt Ahvaz im Südwesten des Landes seien auch acht bis neun Soldaten, sagte der Vizegouverneur der Provinz Khouzestan, Ali-Hossein Hosseinzadeh, der halbamtlichen Nachrichtenagentur ISNA. Mehr als 20 weitere Soldaten wurden demnach verletzt.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA wurden zudem mehrere Zivilisten getötet. Mindestens 20 weitere Menschen, darunter auch ein Kind und eine Frau, wurden demnach verletzt.

Wie die halbamtliche Nachrichtenagentur FARS berichtete, hatten während der Parade zwei bewaffnete Männer in die Zuschauermenge geschossen. Anschließend versuchten sie demnach, auch auf die Tribüne für offizielle Besucher zu feuern. Sie wurden dem Bericht zufolge aber von Sicherheitskräften niedergeschossen und verletzt. Andere Berichte sprachen von zwei Schützen, zwei sollen von Sicherheitsbeamten getötet worden sein. Die zwei weiteren Schützen hätten flüchten können. Sie würden von Sicherheitskräften der Provinz Khusestan verfolgt.

In einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens war von einem „Terroranschlag“ die Rede. Das iranische Staatsfernsehen und die Agenturen sprachen von einem Terroranschlag von Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Im Iran wird am Samstag mit Militärparaden an den Beginn des Kriegs mit dem Irak von 1980 bis 1988 erinnert. Ahvaz liegt in der mehrheitlich von Arabern bewohnten Provinz Khouzestan an der Grenze zum Irak. Weiter nördlich kommt es immer wieder zu Angriffen kurdischer Rebellen auf Militärpatrouillen. Angriffe in größeren Städten sind aber selten.

Im Juni 2017 waren bei einem Angriff auf das Parlament und das Mausoleum von Ayatollah Khomeini in Teheran 17 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Noch während des Angriffs bekannte sich die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu der Tat. Bis dahin war der mehrheitlich schiitische Iran von Anschlägen der sunnitischen IS-Miliz verschont geblieben.