Mehrere Tote bei türkischer Offensive gegen Kurden in Syrien

Bei der Offensive der türkischen Streitkräfte auf die nordsyrische Kurden-Enklave Afrin sind am Samstag nach Angaben der örtlichen Kurdenmiliz mindestens zehn Menschen getötet worden. Unter den Toten seien sieben Zivilisten, darunter ein Kind, sagte ein Sprecher der Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Außerdem seien zwei weibliche und ein männlicher Kämpfer getötet worden.

Nach dem Beginn der türkischen Militäroffensive gegen kurdische Milizen im Nordwesten Syriens wurden auch drei Raketen aus Syrien in Richtung der türkischen Grenzprovinz Kilis in Südostanatolien abgefeuert. Das berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Die Geschoße hätten in der Früh mehrere Wohngebiete getroffen, sagte Gouverneur Mehmet Tekinarslan der Agentur. Dabei sei eine Person leicht verletzt worden. Mehrere Gebäude seien beschädigt worden, berichtete Anadolu unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Das türkische Militär hatte am Samstagnachmittag in der Region Afrin eine Boden- und Luftoffensive namens „Operation Olivenzweig“ gestartet, nachdem es das Gebiet zuvor tagelang unter Beschuss genommen hatte. Die Offensive richte sich gegen die YPG sowie gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS), erklärte die Armee. Türkische Kampfflieger bombardierten kurdische Stellungen in der Grenzregion.

Nach türkischen Militärangaben wurde unter anderem der von der YPG kontrollierte Militärflughafen Minnigh nördlich von Aleppo bombardiert. Insgesamt seien 108 Ziele angegriffen worden. 72 Flugzeuge seien beteiligt gewesen und sicher zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt. Auch IS-Ziele seien zerstört worden.

Afrin und das 100 Kilometer weiter östlich am Euphrat gelegene Manbij gehören zur halbautonomen Kurdenregion im Nordwesten Syriens. Ankara will einen Zusammenschluss der Kurdengebiete westlich und östlich des Flusses und damit die Entstehung einer eigenständigen Kurdenregion an der Südflanke der Türkei verhindern. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Samstag an, dass nach Afrin auch Manbij angegriffen werde.

Die syrische Führung wies am Abend eine Äußerung des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu zurück, demzufolge Ankara die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad über das militärische Vorgehen in seinem Land informiert hatte. Die Nachrichtenagentur Sana berichtete, das Außenministerium in Damaskus bewerte das Vorgehen als einen „erneuten türkischen Angriff auf Syriens Souveränität“.