Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzungen in Ischgler Lokalen

Im Tiroler Skiort Ischgl (Bezirk Landeck) ist es in der Nacht auf Mittwoch in zwei Lokalen zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen mehrere Personen verletzt worden sind.

Ein 30-jähriger Türke soll laut Polizei von sechs Deutschen im Alter von 24 bis 36 Jahren und einem 23-jährigen Montenegriner attackiert und mit Faustschlägen schwer verletzt worden sein. Der Verletzte wollte den Angriff filmen, die mutmaßlichen Täter nahmen ihm aber das Handy ab und flüchteten.

Die beiden Fluchtfahrzeuge wurden aber durch eine Straßensperre angehalten. Die Beschuldigten stritten alles ab und wurden auf freiem Fuß angezeigt. Der 30-Jährige kam mit der Rettung ins Krankenhaus Zams.

Ein paar Stunden zuvor, gegen 22.30 Uhr, gerieten in einem anderen Ischgler Lokal mehrere Personen in einen Streit, der schließlich in einem Pfeffersprayeinsatz und Handgreiflichkeiten eskalierte.

Der Mann, der den Pfefferspray benutzt hatte, konnte flüchten. Es wurden mindestens sechs Personen verletzt. Bei einer Fahndung wurde ein 25-Jähriger kontrolliert – ob er der Angreifer war, war jedoch unklar.