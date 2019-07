Mehrheit für Von der Leyen ungewiss

Während in Deutschland schon intensiv über die Nachfolge von Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium spekuliert wird, ist noch gar nicht sicher, ob die CDU-Politikerin den Sprung an die Spitze der EU-Kommission überhaupt schafft.

Denn ihre überraschende Nominierung beim EU-Gipfel stößt vielen im EU-Parlament, von dessen Bestätigung ihr Jobwechsel abhängt, sauer auf. Und zwar nicht nur den Sozialdemokraten und Grünen.

Auch Von der Leyens politische Familie irritiert

Auch aus dem christdemokratischen Lager tönt Unmut. Er richtet sich nicht gegen die Kandidatin persönlich, sondern gegen das Auswahlverfahren, bei dem die zur EU-Wahl angetreten Spitzenkandidaten übergangen wurden. CSU-Chef Markus Söder, dessen Parteifreund Manfred Weber eigentlich Kandidat der Union für den EU-Kommissionsvorsitz war, sprach gestern von einem „klassischen Sieg des Hinterzimmers über die Demokratie“. Auch ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas verurteilte die „Ignoranz gegenüber dem Spitzenkandidaten-Prozess“ als „unentschuldbar“.

Die in der EVP vereinten Abgeordneten der CDU-Schwesterparteien werden Von der Leyen in der für 16. Juli angesetzten Abstimmung nicht über die Klinge springen lassen. Die Sozialdemokraten stehen aber wie die Grünen der Deutschen bislang ablehnend gegenüber, was auch zu einer weiteren Belastung der ohnehin schon fragilen Großen Koalition in Berlin werden könnte.

Ohne Sozialdemokraten und Grüne wird es aber schwierig, die Mehrheit von 376 der 751 Abgeordneten zu erhalten. Die EVP verfügt selbst nur über 182 Sitze, die Liberalen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der die Deutsche vorgeschlagen haben soll, über 108. Fehlen also noch 86 Stimmen.

Deshalb startete die siebenfache Mutter gleich gestern zu einer Werbetour ins Straßburger Parlament, um den Abgeordneten eine enge Zusammenarbeit zu versprechen. Sie werde nun viel zuhören, um in den nächsten 14 Tagen dem Parlament ihre Vision für Europa darlegen zu können. Die Nominierung bezeichnete sie als Ehre, sie sei dankbar und überwältigt.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte die SPD auf, den geplanten Wechsel der Verteidigungsministerin an die Spitze der EU-Kommission zu unterstützen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder forderte dies ungeachtet seiner Verärgerung über das Scheitern seines Favoriten Weber. Die CSU-Chef warf der SPD eine „echte Belastung“ für die Koalition vor.