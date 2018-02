Mehrheit würde lieber auf Sex als auf Handy verzichten

WIEN — Nur 19 Prozent der Österreicher können nach eigenen Angaben ohne Probleme für eine Woche auf ihr Mobiltelefon verzichten. Gleich viele Personen würden so lange ohne Internet auskommen, zeigt eine am Mittwoch präsentierte Marketagent.com-Umfrage. Vor fünf Jahren lagen diese Werte noch rund zehn Prozent höher. Fast zwei Drittel können sich ein Leben ohne Handy generell nicht mehr vorstellen.

Das Institut befragte 1001 Personen zwischen 14 und 69 Jahren. Dabei kam heraus, dass sieben Tage ohne Alkohol für 85 Prozent der Bevölkerung kein Problem darstellen würde. Auch auf Sport und Sex würden mit 54 Prozent mehr Österreicher verzichten wollen als auf ihr Mobiltelefon. Fleischprodukte könnte genau die Hälfte für eine Woche bei der Ernährung weglassen.

Ohne Fernsehen könnten vier von zehn Befragten eine Woche lang problemlos leben. Hier sind es vor allem die Unter-20-Jährigen, bei denen dafür vermehrt „YouTube und Co. hineinspielen“, erläuterte Marketagent.com Geschäftsführer Stefan Schwabl.

Handy wird 80 bis 100 Mal am Tag gecheckt

Für viele ist das Mobiltelefon bereits in der Früh ständiger Begleiter. Sieben Prozent geben an, nach dem Aufstehen zuerst ihr Smartphone zu checken. Im Durchschnitt greifen die Befragten zehn Minuten nach dem Aufwachen erstmals zum Mobiltelefon.

Das Telefon einmal daheim zu vergessen, ist für rund 44 Prozent eher oder überhaupt kein Problem. Bei dieser Frage „lügt man sich tendenziell in den eigenen Sack“, merkte Schwabl jedoch an.

Die Angaben, wonach das Handy durchschnittlich 18 Mal am Tag nach versäumten Anrufen oder Nachrichten überprüft wird, bewertete der Meinungsforscher ebenfalls eher kritisch. Nach Überprüfungen mit Tools an Smartphones werden hier nämlich Werte von 80 bis 100 Mal am Tag erreicht.