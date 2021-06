Mehrstöckiges Gebäude nahe Miami Beach teilweise eingestürzt

Nahe Miami Beach im US-Staat Florida ist Medienberichten zufolge ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt.

Über die Ursache des Einsturzes oder mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr teilte via Twitter mit, dass mehr als 80 Einheiten im Einsatz seien.

#BREAKING: A condo building has partially collapsed at 88th St. & Collins Ave. in Surfside. Eighty @MiamiDadeFire units, including the technical rescue team, are responding to the emergency. Reports say people trapped. No word what caused the collapse or if anyone was hurt. pic.twitter.com/SQhAjc1ba0

— Madeleine Wright (@MWrightWPLG) June 24, 2021