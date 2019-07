Meinung von Manfred Maurer Mein Brief an Donald Trump

Wen wundert’s, wenn Donald Trump Journalisten nicht mag? Alle nörgeln sie nur herum an ihm, obwohl gerade dieser US-Präsident uns lehrt, wie man mit einer positiven Sicht Feinde zu Freunden macht. Daher: Ein völlig kritikfreier Brief an Donald Trump als konstruktiver Versuch, die Welt zu retten.

Dear Donald,

ich bin zwar kein kleiner Raketenmann, aber ein kleiner Redakteur, der bisher auch kein gutes Haar an Dir gelassen hat. So wie Korea-Kim, bevor er Dein ziemlich bester Freund geworden ist.

Vielleicht klappt das ja auch mit uns, wenn ich tief in mir die heimliche Bewunderung für Deine Großartigkeit suche – und rauslasse anstatt sie zu unterdrücken und zerfressen von Neid nörglerische Kommentare über Dich und Deine Politik zu schreiben.

Die von böswilligen Vertretern meiner Zunft auf wenige Hunderttausend heruntergefaknewsden 100 Millionen, die Dir bei der Inauguration vor dem Kapitol in Washington zugejubelt haben, können einfach nicht irren.

Auch Kim hat erst nach anfänglichem Widerstreben Deine Genialität erkannt und Du hast ihn zu Deinem kongenialen Mitstreiter für den Weltfrieden gemacht.

Gepriesen sei Deine Menschenkenntnis, welche Dich befähigt, das Gute selbst dort zu sehen, wo unsereiner nur das Schlechte sieht.

So hast Du mir gerade in Osaka die Augen geöffnet, als Du die „wirklich spektakuläre Arbeit“ des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gewürdigt hast. Jetzt sehe auch ich: dieser Mann rackert sich ab für den Frieden in der Welt, deren rückstandlose Befreiung von notorischen Querulanten, und für die Frauen, die in Saudi-Arabien neuerdings sogar Autos lenken dürfen.

Apropos: Wie geht es Melania? Immer wenn ich Fotos von euch beiden sehe, strahlt aus ihren Augen diese abgöttisch tiefe Liebe, die eine Frau nur für einen Mann empfinden kann, der weiß, wie man mit ihr umgeht.

Lässt Du sie auch schon Autofahren? Wenn Bin Salman das Risiko eingeht, okay, dann sollte es kalkulierbar sein. Aber Du weißt ja, wie das ist mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand.

Aber was schreib ich da. Du hast natürlich keinen kleinen Finger, sondern einen ganz großen.

Apropos ganze Hand: Die könntest Du, wenn ich mir diesen brieffreundschaftlichen Rat erlauben darf, auch einmal den Ayatollahs in Teheran hinstrecken.

Gut, dieser Herr Khamenei ist vielleicht ein schräger Vogel mit einem Hang zum religiösen Eifer. Aber gerade deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Du Dich mit ihm ähnlich gut verstehen könntest wie mit Kim.

Flieg doch einfach einmal nach Teheran, sag Hallo und ein paar nette Worte. So wie zu Kim. Mit Deiner charmanten Unwiderstehlichkeit werdet ihr sicher dicke Freunde, Du und der kleine Turbanmann.

Der Rest mit dem Atomkram regelt sich dann von selbst. Keiner braucht den mehr, wenn wir alle uns so lieb haben wie Du und Kim und Bin Salman und so weiter.

In diesem Sinn: Peace und Freundschaft!

Dein Manfred Maurer