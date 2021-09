„Mein Herz ist im Barock“

Brucknerhaus: Mezzosopranistin Sophie Rennert singt am Dienstag Lieder von Bruckner-Schülerinnen

Mit großer Spannung zu erwarten ist der Liederabend am Dienstag mit der Grazer Mezzosopranistin Sophie Rennert (Jg. 1990) beim Brucknerfest wegen des ungewöhnlichen Programmes aus Liedern von Brucknerschülern und -schülerinnen.

Sie sind so gut wie unbekannt, ihre Bekanntschaft kam auf Initiative des Linzer Brucknerhauses zustande. Die erstaufgeführten Lieder werden am Klavier von Helmut Deutsch begleitet. Man darf auf diese Repertoireerweiterung der Sängerin neugierig sein.

VOLKSBLATT: Hat Ihnen die „Entdeckung“ Freude gemacht, wo wir Sie doch aus ganz anderen Aufgaben schätzen?

SOPHIE RENNERT: Ja sehr, es war aufregend. Ich bin glücklich über dieses Neuland und werde es weiter betreten.

Bestehen die Lieder einen Vergleich mit dem weit verbreiteten und landläufig gepflegten Liedgut von heute?

Absolut, es sind kostbare Perlen der spätromantischen Zeit und eigentlich wäre es schade gewesen, sie total der Vergessenheit preiszugeben.

Als Komponist schenkte Bruckner schöpferisch dem vokalen Genre – ausgenommen seine unerreichte Chorkunst in den Messen – wenig Beachtung. Mochte er da als Pädagoge erfolgreich gewesen sein?

Wie bekannt, hat Bruckner nicht nur in seiner Wiener Zeit viel mit den Sängern und dem Lied gearbeitet. Für diese zählten seine Autorität, das omnipotente Wissen über Musik, die Persönlichkeit, die inspirierend wirken mochte: Das beweisen diesmal mit ihren Liedern Franz Marschner, Friedrich Klose, Max von Oberleithner und Mathilde Kralik von Meyrswalden, die noch mit zwei Werken im Fest zu hören sein wird.

Wo und wann setzen Sie wieder Bruckner aufs Programm? Diesmal ergänzt das Ungewohnte die Liedkunst eines Hugo Wolf.

Das steht noch nicht fest, aber ich verfolge meine Ziele bei der Lied- und Opernpflege weiter und nehme jede Rolle gerne an, die mir in der Kehle liegt. Besonders hängt mein Herz an Barockmusik.

Haben Sie da vielleicht ein Vorbild, Cecilia Bartoli?

Ja, ich bin ihr sehr verbunden und bewundere sie.

Gibt es im Moment eine erträumte Rolle auf der Opernbühne?

Der Octavian aus dem „Rosenkavalier“, weil ich mich gerne mit Richard Strauss beschäftige. Jetzt freue ich mich vorerst auf Linz und das Brucknerhaus, in dem ich schon öfters aufgetreten bin.

Mit SOPHIE RENNERT sprach Georgina Szeless