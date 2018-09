„Meine Existenz spricht sich langsam herum“

Der Schauspieler Manuel Rubey über seine Rolle in der Großproduktion „The Team II“, die am Donnerstag startet

Mit Manuel Rubey sprach Philipp Wagenhofer

Der 39-jährige Wiener Manuel Rubey ist via ORF eins in dem internationalen Vierteiler „The Team II“ zu erleben. Es geht um organisierte Kriminalität in puncto Kunstraub.

VOLKSBLATT: Was war für Sie ausschlaggebend, dieses Projekt anzunehmen?

MANUEL RUBEY: Naja, das kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man international arbeiten kann. Das ist schon einmal ein gewichtiger Grund und dann konnte ich von Beginn an mit der Figur auch sehr viel anfangen. Ich finde immer innere Konflikte sehr spannend und davon hat der genug.

Hoffen Sie auf mehr in dieser Größenordnung?

Es wäre gelogen, wenn ich das verneinen würde. Da reden halt noch viel mehr Leute mit, bis eine Entscheidung getroffen wird. Das ist alles noch langwieriger.

2015 haben Sie mir gesagt, es sei Zeit, Deutschland ins Auge zu fassen. Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Ja, tatsächlich habe ich die letzten vier Arbeiten in Deutschland gemacht. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich da langsam auch zumindest meine Existenz herumspricht. Es ist nicht ganz so schnell gegangen, wie ich mir das damals erhofft hätte, aber es wird. Ich drehe sehr gern draußen, es ist nicht so, dass ich hier nicht auch gern dreh‘, aber es ist schön, wenn sich ein bisserl der Horizont erweitert und man mit Neuem konfrontiert ist. Dass es professioneller wäre, kann man nicht sagen, da tut man der österreichischen Filmszene unrecht. Es ist so, dass es ein bisschen disziplinierter ist, es wird weniger Zwischenraum erlaubt. Aber es ist nicht professioneller.

In der Krimireihe „The Team II“ spielen Sie einen Kunstdealer, der syrisches Kulturgut verkauft. Wie haben Sie sich an die Rolle herangetastet?

Ich habe mich herangetastet, so wie ich mich immer herantaste. Da such‘ ich mir ein paar Überbegriffe, in dem Fall waren die schnell gefunden: Überforderung in jeglicher Hinsicht, weil die Frau ständig Ansprüche stellt, die er nicht erfüllen kann, er sie aber wirklich liebt. Und auch die Situation: Er liebt Kunst, ist aber dann damit konfrontiert, dass das ein Geschäft ist — und zwar eines mit Geschäftspartnern, die ihm völlig überlegen sind. Dass er da immer hinterherhechelt. Das war die innere Vorbereitung und die äußere Vorbereitung, das ist in Wien sehr leicht möglich, sich so ein Milieu anzusehen. Ich bin einfach zu den Vernissagen und Abenden gegangen, die ich sonst dankend ablehne, habe mich einfach unters Volk gemischt und ein paar Proseccos getrunken. Menschen beobachtet, mich umgesehen.

Das Schnöselhafte ist auch in dieser Rolle. Werden Sie diese Attitüde nicht los?

Wenn Sie das sagen, ist wahrscheinlich etwas dran. Sagen wir so: Ich möchte nicht komplett dagegen kämpfen. Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, ich will das unbedingt loswerden, ich glaube aber mittlerweile, wenn man so ein paar Dinge versteht, ist das auch okay. Wir können offensichtlich, auch wenn wir uns gerne selber überschätzen, nicht alles spielen. Und ich kann mit diesen Figuren schon viel anfangen, vor allem, weil es mir eine große Lust bereitet, weil ich das Gefühl habe, ich muss von meinem Privatleben weniger ausleben.

An Ihrer Seite gibt Nora Waldstätten eine eher dominante Ehefrau, die materiell nicht genug kriegen kann. Stimmt die Chemie zwischen Ihnen?

Wir kennen uns schon sehr lange, sie war mit meinem Bruder in der Klasse, die haben gemeinsam maturiert. Das heißt, wir haben anfangs immer wieder davon geredet, dass wir gern Schauspieler werden wollen, haben uns dann aus den Augen verloren, weil sie nach Berlin gegangen ist. Und trotzdem ist es gut, wenn man mit kurzer Vorbereitungszeit so schnell ins kalte Wasser geworfen wird, wie das etwa bei „Altes Geld“ war, dass man sich gut kennt und sich aufeinander verlassen kann.

Hat „The Team“ realistische Züge? Denken Sie, dass es so läuft bei der Finanzierung des Kalifats, bei der Finanzierung des Terrors?

Ich glaube, es ist das Realistischste, mit dem ich jemals zu tun hatte. Ich hab‘ natürlich versucht, das zu recherchieren. Ich kann das jetzt nicht komplett belegen, aber ich glaube, da ist sehr viel sehr nah dran an der Wirklichkeit. Soweit ich da Einblick gefunden habe. In dem Fall ist es wirklich auch brandaktuell. Da zeigt sich, wie dünn die Decke der Zivilisation ist, dass man in Museen marschiert und staatliche Kunst entwendet. Und dass sich dafür sofort ein Markt im aufgeklärten Europa findet, das ist mir als Bild schon sehr schräg eingefahren.

Sie haben weitab vom Europol-Team gedreht … in Wien und Graz. Kriegt man da mit, was sich an den anderen Schauplätzen tut?

Nein, das kriegt man gar nicht mit. Das wäre eine Illusion. Es ist interessant, ich kriege auch — wenn ich in Österreich dreh‘ — überhaupt nichts mit, wenn ich in einer Szene nicht drin bin. Die krieg‘ ich auch erst mit — so wie der Zuseher —, wenn es dann gesendet wird. Oder wenn man vielleicht einmal vorher eine DVD bekommt. Aber währenddessen kriegt man die anderen Schauplätze nicht mit.

Aber Sie stellen sich das vor?

Ich versuche mich wirklich auf das zu konzentrieren, auf die Figur und die Darstellung, aber darüber hinaus die anderen Stränge stelle ich mir nicht vor, weil mich das überfordern würde.

Sie haben eine schöne Gefühlspalette in Ihrer Rolle, weil sie ja dann immer skeptischer werden und an Ihrem Tun zweifeln?

Der schlittert da so hinein — und das wächst ihm dann zusehends über den Kopf.

Früher haben Sie in Linz am Landestheater Kinder- und Jugendtheater gespielt. Bleibt Ihnen für Theater noch Zeit?

Das ist im Moment kein Thema, weil ich eh die Bühne durch die Kabarettsachen und auch durch die Musik für mich zur Genüge abgedeckt habe. Es wäre Theater nicht ausgeschlossen, aber im Moment ist es für mich bei den Dingen, die ich so tu, schon relativ weit nach hinten gereiht.

Welches Projekt steht bevor?

Es steht unmittelbar der zweite Salzburger „Landkrimi“ bevor. Und ich spiel‘ in einer kleinen Rolle gerade beim neuen Eberhofer-Krimi mit Simon Schwarz mit. Und im Dezember kommt das erste Familie-Lässig-Album. Ich hab‘ nach fünf Jahren gesagt, entweder hören wir jetzt auf oder wir machen ein Album — sonst müssen wir ewig als Hochzeitstingeltangelband durch die Lande ziehen. Dann gehen wir auf Tournee. Wir kommen auch in den von mir sehr geliebten Posthof, ich glaube im Februar.