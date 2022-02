„Meine Hoffnung ist, dass die Welt komplizierter wird“

„An Impossible Project“ist ein Dokumentarfilm, der massiv zum Umdenken anregt. Filmemacher Jens Meurer begleitet darin einen Mann mit vielen Visionen. Eine davon ist es, das analoge Polaroid-Foto zu retten. Doch die Ideen des Österreichers Florian „Doc“ Kaps gehen noch viel weiter. Das VOLKSBLATT sprach mit Jens Meurer über das Glück, zwischen dem Digitalen und dem Analogen wählen zu können.

VOLKSBLATT: Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, das ging sinngemäß: Früher wurde fotografiert, weil was passiert ist. Heute passiert etwas, damit es fotografiert werden kann. Also Authentizität versus Inszenierung. Sind die Ideen von „Doc“ als Gegenentwurf zu so einer inszenierten Welt zu lesen?

Das ist eine absolut gute Frage, weil ich oft gefragt werde, warum ich den Film gemacht habe. Tatsächlich ging es für mich nicht so sehr darum, dass das Polaroid gerettet wird. Das ist natürlich alles gut und wichtig. Aber eigentlich ging es darum, wie beeindruckend diese Begegnung mit diesem Gegenentwurf, der in Florian Kaps drinnen steckt, ist. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das echt nicht modisch war. Er bekam die ganze Zeit zu hören, alles Digitale wird uns befreien und es kostet nichts, es ist so einfach und so toll. Da einen Menschen zu treffen, der sagt: Moment mal, lasst uns doch mal innehalten und spüren und überlegen, was wir hier machen. Das fand ich so ungewöhnlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das tut uns auch in dieser immer gespalteneren Gesellschaft gut, wo wir immer mehr getrieben sind, von der Idee, die Sie gerade beschrieben haben, Dinge zu inszenieren. Dass man da nicht unbedingt mitmachen muss, das hinterfragen kann, sich anders verhalten kann … das ist, was „Docs“ Leben ausmacht, mit allen Höhen und Tiefen.

Sie sind ja im Zuge der Dreharbeiten von „Rush“ auf Florian Kaps getroffen. Wie hat sich das zugetragen?

Das war natürlich schon ein Zufall. Aber in „Rush“ mit Niki Lauda und James Hunt geht es ja auch um einen durchaus visionäre, charismatischen, schlauen, witzigen und relativ verrückten Österreicher, Niki Lauda. Da habe ich mir gedacht, wenn Peter Morgan über Niki Lauda so ein Drehbuch schreiben kann, dann muss ich doch über Florian Kaps einen Film machen.

Ist „Doc“ ein Hauptgewinn für einen Filmemacher?

Das stimmt natürlich überhaupt nicht, und er ist eine große Zumutung und eine riesige Verantwortung. (lacht) Florian jahrelang mit einer Filmkamera hinterherzuhecheln ist wirklich anstrengend, aber auch, weil es gar nicht so einfach ist, ihm und den Ideen, die er so authentisch leidenschaftlich vertritt, gerecht zu werden.

Sie haben sich entschieden, Ihren Film „altmodisch“ auf 35mm zu drehen. Hätte es anders, also digital, eigentlich funktioniert?

Natürlich hätte das funktioniert. Aber hätte es ähnlich gut funktioniert? Das wage ich zu bezweifeln. Das ist eine Frage, die wir uns alle heutzutage in unserem Alltag stellen können. Wenn wir sehen, dass wir schon wieder fünf Stunden am Smartphone verbracht haben und kein Buch gelesen haben und niemanden einen Liebesbrief geschrieben haben … Das kann ich ja jetzt beurteilen: Da war das schon richtig, das auf Film zu drehen, auch weil es eine sehr befreiende Erfahrung war. Zum Beispiel die Tatsache, dass man pro Tag nur 8 mal 4 Minuten, also acht Filmrollen zu Verfügung hatte. Danach ist Feierabend, man geht in die Kneipe und kann über den Film reden. 100 Jahre hat man so Filme gemacht. Aber wie gut das tut, das ist auch durch die Art des Mediums bei diesem Film noch einmal herausgekommen. Es hat sehr viel Freude bereitet.

Ist die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft für uns Menschen zu schnell geworden?

Ich merke, dass das, was die Leute in dem Film sehen, da sind ja auch die vielen jungen Menschen, mit denen „Doc“ Polaroid gerettet hat, dass das im Augenblick total einen Nerv trifft. Und der Nerv ist nicht, dass wir alle komplett zu Analog zurückgehen, sondern, dass wir merken, dass das Innehalten, Dinge wieder zu begreifen, das Sinnliche, das wir uns alle wünschen, dass wir da irgendwas machen müssen. Wir müssen uns entscheiden, auch manchmal für das Kompliziertere, das Langsamere. Eine Vinylschallplatte anzuhören, die man zwischendurch umdrehen muss, statt kostenfrei zu streamen – das ist ein wertvolles Erlebnis. Das merken die Leute gerade sehr. Und es ist nicht gegen das Digitale, das ist für das Beste aus beiden Welten.

Bei Vinyl sind das ja viele Menschen, die sich da schon wieder darauf zurück besonnen haben.

Das wirklich Spannende ist, dass das kein Zurückbesinnen ist. Die meisten Käufer von Schallplatte sind unter 25 so wie die meisten Leute, die wieder analog fotografiere, die Polaroid kaufen — die haben keine Nostalgie, die haben solche Sachen noch nie gesehen. Das ist eine absolute Neuentdeckung. Mein Film ist kein Retro- oder Nostalgie-Film, das ist ein Science-Fiction-Film. Science-Fiction ist, schnapp dir eine Schreibmaschine und schreib einen Brief, das hat eine ganz andere Wirkung als eine WhatsApp-Message. Das ist der Dreh- und Angelpunkt hier.

Haben Sie diese jungen Menschen, die Sie rund um „Doc“ kennengelernt haben, auch so erlebt, dass sie parallel in diesen Welten leben können? Also auf der einen Seite die Einmaligkeit eines Polaroidfotos schätzen und gleichzeitig irgendein Foto auf Instagram stellen, das am wertvollsten ist, wenn es tausende Mal geteilt wird, also das Gegenteil von Einmaligkeit.

Richtig! Das war auch meine Lehre aus dem Film. Ich streame auch Musik, trotzdem erfreue ich mich an meinen Schallplatten. Aber ich habe die jetzt nicht in der U-Bahn dabei, da freue ich mich auch, dass ich streamen kann. Aber noch toller ist es, wenn ich daheim mit meinen Kindern in den Platten der 80er krame. Das Digitale ist die größte Chance, die das Analoge je hatte. Weil wir uns jetzt auch das Gute aus den Techniken aussuchen und nutzen können.

Wenn ich mich aus Sozialen Medien mit all ihren Abgründen raushalte und mich in meine analoge Welt flüchte, bleibt die Welt außerhalb aber ja trotzdem kompliziert …

Der Film bringt uns ja kurioserweise auch ins Hauptquartier von Facebook. Das ist wie beim Rauchen. Wenn man damit aufhört, gehört man nicht mehr zu der Gruppe, die sich draußen vor dem Restaurant trifft. Es ist aber ganz klar, dass es gesünder ist, nicht zu rauchen. Unter dem Strich greifen Soziale Medien so ins Leben ein, dass das wirklich ungesund ist und unglücklich macht. Sich davon zu lösen, ist für viele Menschen, glaube ich, ein echtes Glücksrezept.

Gibt´s Hoffnung, dass die Welt wieder ein bisschen unkomplizierter wird?

Ne, meine Hoffnung ist, dass die Welt wieder komplizierter wird. Wir brauchen als Menschen die Komplikation, bewundern so Leute, die Schiffe in Flaschen reinbauen. Wir tun gut daran, uns selber mehr zu fordern, weil wir damit glücklicher werden. „Impossible Project“ lädt genau dazu ein, das Leben wieder etwas komplizierter zu machen.

Es geht um die Wahl – müssten Sie sich entscheiden: Auf welche Welt würden Sie verzichten?

Na, das ist doch keine Frage. Natürlich auf die digitale. Irgendwo gibt es wahrscheinlich in der Medizintechik digitale Vorteile, ohne die mein Leben kürzer wäre. Aber was das Leben lebenswerter macht, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt, glücklich und gesund macht, ist auf der menschlichen Ebene und die ist nun einmal analog, weil wir verdammt noch mal fünf Sinne haben. Und nicht nur Hören und Sehen und von Silicon Valley aus ferngesteuert werden. Also gar keine Frage.

Mit JENS MEURER sprach Mariella Moshammer