Meinung: Der Feind ist das Virus

Die Corona-Schutzmaßnahmen bedeuten wieder große Einschnitte in das Leben aller Menschen in Österreich. Und sie haben harte und unerfreuliche Auswirkungen auf sehr viele Wirtschaftstreibende. Es gibt jedoch leider ein großes „Aber“. Und das lautet: Aber die Maßnahmen sind notwendig. Die teils explodierenden Corona-Infektionszahlen lassen keine anderen Möglichkeiten zu, wenn man nicht riskieren möchte, dass das Gesundheitssystem überlastet wird und noch mehr Menschen sterben müssen, als dies sonst der Fall wäre.

Es ist daher nicht angebracht, auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auf die Politik oder auf die Regierung zu schimpfen. Sie tragen keine Schuld an dem nun wieder nötigen Lockdown. Im Gegenteil, sie haben stets an die Menschen appelliert, Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Und die Politik hat lange gewartet, um neuerlich scharfe Lockdown-Maßnahmen zu beschließen.

Man hat sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Dass die Regierung diese Maßnahmen im Wissen darüber, wie unpopulär sie sind, dennoch setzt, spricht für die handelnden Personen. Sie nehmen ihre Verantwortung gegenüber den Menschen in diesem Land wahr. Der Feind ist nicht die Politik, nicht die Wissenschaft, nicht jene, die für Verantwortung plädieren. Der Feind ist das Coronavirus.

Das ist es, worum es in der Politik – und gerade in so herausfordernden Zeiten einer Pandemie – gehen soll: Nicht auf Polemik und billigen Populismus zu setzen, sondern verantwortungsbewusst das tun, was notwendig ist. Im konkreten Fall zum Schutz der Menschen im Land.

Und wir alle können ebenso Verantwortung übernehmen, indem wir diese Maßnahmen mittragen. Das ist höchst unerfreulich. Aber es ist notwendig und richtig.