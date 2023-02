99 Luftballons…

Kommentar zu Spionageballons.

„Neunundneunzig Luftballons, auf ihrem Weg zum Horizont, hielt man für Ufos aus dem All…“, sang Nena in ihrem Hit, dessen dystopische Erzählung vom durch einen banalen Irrtum ausgelösten Krieg 40 Jahre danach gefährlich real klingt.

Offenbar ist der Himmel gespickt mit Ballons und sonstigen unidentifizierten Flugobjekten, von denen niemand außer der Absender weiß, was es damit auf sich hat. Bezeichnenderweise wird in den USA nicht einmal ein außerirdischer Ursprung der mysteriösen Luftschiffe ausgeschlossen, auch wenn diese Erklärung wohl die am wenigsten wahrscheinliche ist.

Chinas harmlose Erklärung, der von den USA abgeschossene Ballon sei eine abgedriftete meteorologische Station gewesen, wirkt jedoch auch nicht sehr glaubwürdig. Eher schon der Konter Pekings, die Amis würden ihrerseits Spionageballons über chinesisches Territorium schweben lassen.

Wenn diese Form der Spionage etwas bringt, wird sie eben auch eingesetzt. Und es gilt: Wer unter euch ohne Ballon ist, werfe den ersten Stein!

Angesichts der höchst angespannten Weltlage, in der jeder jedem nur noch misstraut, verschärfen diese fliegenden Rätsel das Risiko für eine außer Kontrolle geratende Konfrontation.

Die Welt ist beängstigend nah an Nenas düsterer Vision: „Neunundneunzig Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt’s nicht mehr und auch keine Düsenflieger…“.