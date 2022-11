Auf sehr gutem Weg

Kommentar zum ÖFB-Team.

So enttäuschend das Länderspieljahr für Österreich mit dem Verpassen der WM begonnen hatte, so erfreulich ging es nun zu Ende. Der 2:0-Erfolg über Italien war nicht nur ein würdiger Abschluss, sondern zeigt auch, dass sich die ÖFB-Auswahl unter Teamchef Ralf Rangnick auf einem sehr guten Weg befindet.

Natürlich gibt es keinen Grund, nach einem Sieg in einem Test in übertriebene Euphorie zu verfallen, zumal das 1:0 über Andorra vier Tage zuvor noch die Zweifler auf den Plan gerufen hatte.

Doch die Art und Weise, wie Österreich über 60 Minuten den Europameister dominiert hat, zeigt, welch enormes Potenzial in dieser hoch veranlagten Mannschaft steckt. Die Darbietung gegen Italien war jedenfalls eine Stunde lang Rangnick-Fußball par excellence.

Diesen Weg gilt es nun, weiterzugehen und zugleich an den Problemzonen zu arbeiten. Diese wurden in der Vergangenheit meist gegen tief verteidigende Gegner deutlich, auf die man auch in der EM-Qualifikation treffen wird.

Dann hoffentlich vor einer besseren Kulisse als den 18.000 im Happel-Oval, wobei da auch der ÖFB mit günstigeren Ticketpreisen und attraktiveren Spielorten entgegenwirken kann. Mit Linz, wo die Spiele im März gegen Estland und Aserbaidschan steigen sollen, steht bald eine perfekte (und moderne) Alternative parat.