Beschämend

Kommentar zu den Aussagen von NÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl.

Was ist nur mit der FPÖ los? Erst in der letzten Woche löste der nö. Landesrat Gottfried Waldhäusl eine Welle der Empörung aus, weil er bei einer Diskussion einer Schülerin mit Migrationshintergrund die Daseinsberechtigung absprach.

Am Mittwoch setzte Landesparteiobmann Udo Landbauer noch eins drauf und bezeichnete finanzielle Hilfe Österreichs für die von den Erdbeben verwüsteten Regionen in der Türkei und in Syrien als „Unverfrorenheit“.

Lesen Sie auch

Dies, obwohl es bereits mehr als 11.000 Tote gibt und Tausende vor dem Nichts stehen und auf Hilfe angewiesen sind.

Es mag schon sein, dass sein unfassbarer Sager bei jenen Landsleuten, die ihm vor Kurzem ihre Stimme gegeben haben, gut ankommt. Wie man aber bei all den schrecklichen Bildern und dem unsagbaren Leid der betroffenen Menschen derart herzlos sein kann, macht einen sprachlos.

Herr Landbauer, gehen Sie in sich und nehmen Sie Ihre Aussage zurück! Gerade das neutrale Österreich hat stets bewiesen, dass es mit finanzieller Hilfe und Experten vor Ort zur Stelle ist, wenn Naturkatastrophen in einem Teil der Welt zugeschlagen haben.

Da darf es keine Rolle spielen, ob die dortigen politisch Verantwortlichen Erdogan oder Assad heißen. Denn nicht diese beiden, sondern ihr leidgeprüftes Volk braucht unsere Hilfe!