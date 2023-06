Kommentar zur Situation in Russland

Die spektakuläre Rebellion war schnell beendet. Jewgeni Prigoschin muss nun auf jeder Türklinke mit einer Prise Nowitschok oder damit rechnen, von Putin als Opfer eines dem Westen in die Schuhe zu schiebenden Attentats auserkoren zu werden.

Ansonsten nach den russischen Chaostagen nichts Neues im Osten!? Mitnichten. 16 Monate nach dem Überfall auf die Ukraine ist mit der Entlarvung der Zweischneidigkeit des Wagner-Schwertes alles anders. Putin bedachte seinen engsten Kriegsverbrecherkomplizen mit dem in diesen Kreisen härtesten Vorwurf: Verräter. Tatsächlich hatte der Privatmilitarist nicht nur gegen das reguläre Militär rebelliert, sondern vor allem Putins Ukraine-Kriegsgründe das genannt, was sie sind: Lügen. Doch der war offenbar nicht in der Lage, an dem Verräter so wie an „normalen“ Oppositionellen sofort ein Exempel zu statuieren. Vielmehr musste er sich mit dem Brutus arrangieren. Das macht sich nicht gut in einem testosterongesteuerten System. Ebenso wenig wie das inzwischen unleugbare Scheitern der Supermacht, die „Spezialoperation“ gegen ein paar angebliche Nazis in Kiew mit einem schnellen Sieg zu krönen. Was Putins Diktatorenkumpels über ihn wirklich denken, möchte er nicht hören. Für die ist er kein mächtiger Partner mehr, sondern ein Loser.

Der Zar ist nackt. Bleibt nur die für den Frieden in Europa entscheidende Frage: Wann sagt es ihm das Volk?