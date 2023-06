Die Kraft der Mitte

Kommentar zur aktuellen Innenpolitik.

Im Gegensatz zum neuen SPÖ-Chef Andreas Babler, der nicht mit der FPÖ koalieren will und sich auch eine Zusammenarbeit mit der ÖVP nicht wirklich vorstellen kann, schließt die ÖVP keine Partie kategorisch aus.

Obwohl die Blauen von Herbert Kickl an den äußeren rechten Rand geführt wurden und die Roten nun vermutlich ganz weit nach links abdriften werden. Und das ist gut so, denn erstens wird, Stand jetzt, erst anno 2024 gewählt und wie dann die Stimmenvergabe sein wird, ist derzeit nicht viel mehr als Kaffeesudleserei.

Zweitens gilt es, das Land regierungsfähig halten, wie es ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker ausdrückte. Sicher wissend, dass eine Koalitionsvereinbarung mit der SPÖ schwierig werden würde ob der marxistischen Ansichten ihres neuen Chefs. Der meinte diese Woche, dass er, wenn er in der Regierung sitzen würde, mit allen Mitteln gegen die 1900 Kündigungen bei Kika/Leiner kämpfen würde.

Eine Themenverfehlung! Sicher, niemand, der den Job verliert, ist zu beneiden. Aber in Zeiten von Arbeitskräftemangel braucht es in so einer Situation kein Eingreifen der Politik, es hat längst ein echtes Buhlen vieler namhafter Betriebe um die freiwerdenden Arbeitnehmer eingesetzt.

Mehr denn je gilt demnach: Die ÖVP ist die Kraft und die Partei der Mitte. Ein Kurs, der nächstes Jahr ein gutes Wahlergebnis einbringen sollte, wenn man sich die Alternativen anschaut.