Die neue Ausgabe ist erschienen: OÖ Volksblatt – Das Magazin!

Wieder ein breiter, abwechslungsreicher Themenmix mit Interviews, Porträts, Reportagen und vielen weiteren Inhalten

Liebe Leserinnen und Leser!

Zehn Jahre ist es her, dass „uns die den Schas gewonnen hat“ — so brachte damals TV-Moderator Andi Knoll den Triumph von Conchita alias Tom Neuwirth beim Song Contest auf den Punkt. Im großen Interview verrät dieser, welche Auswirkungen der Sieg hatte, ob er noch einmal antreten würde und wie er die Kulturhauptstadt in seiner Heimat erlebt. Und natürlich spricht er dabei auch über die Chancen der Oberösterreicherin Kaleen, die Österreich heuer beim Gesangs-Wettbewerb vertritt. Die 29-Jährige hat sich mitten im Vorbereitungsstress Zeit genommen, um ausführlich mit uns zu plaudern.

Aber auch abseits vom Massenphänomen Song Contest haben wir in unserem aktuellen Magazin wieder viele interessante Geschichten für Sie zusammengetragen. Wie zum Beispiel über eine Ukrainerin, die vor zwei Jahren geflüchtet ist und längst voll in den Arbeitsmarkt integriert ist. LASK-Verteidiger Felix Luckenender gewährt in einem Word-Rap ebenfalls sehr private Einblicke.

Weil die Grillsaison vor der Tür steht, haben wir auch wertvolle Tipps für ein gutes Gelingen parat.

Darüber hinaus gilt ein Schwerpunkt in diesem Magazin dem Exportland Oberösterreich und einigen Firmen, die hinter diesem Erfolg stehen. Weiters räumen wir den Themenfeldern „Senioren, Gesundheit und Tourismus“ viel Raum ein, zudem finden natürlich auch in diesem Magazin unsere beliebten Serien wie „Autotest“ oder „Tierisch fit“ ihren Platz.

In diesem Sinne wieder viel Spaß beim Lesen unserer Angebote – egal ob beim Print-Magazin, in welchem Sie natürlich auch digital unter volksblatt.at/epaper blättern können, oder auf unserer Webseite auf www.volksblatt.at, wo wir Sie wie längst gewohnt tagesaktuell und rund um die Uhr mit den wichtigsten Infos aus Oberösterreich, Österreich und aller Welt versorgen.

Hochachtungsvoll

Roland Korntner

Chefredakteur