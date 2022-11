Kommentar zu den Demonstrationen in China.

Nur vordergründig geht es bei den Protesten in China um die rigorose Null-Covid-Strategie. Zumindest ein Teil der Demonstrationen richtet sich grundsätzlich gegen das System der staatlichen Bevormundung und den pseudo-kommunistischen Absolutismus.

Ein Hauch von 1989 weht durch das Reich der Mitte. Doch von einem Wind of Change zu sprechen, wäre übertrieben. Zu sehr unterscheiden sich die heutigen Verhältnisse von den damaligen. 1989 schien tatsächlich das Ende der KP-Diktaturen weltweit in Reichweite.

Gorbatschow beflügelte die für Freiheit demonstrierenden Studenten in Peking. Was in der Sowjetunion möglich war, sollte auch in China möglich sein. Doch als in Osteuropa tatsächlich ein KP-Regime nach dem anderen fiel, war in Peking der Freiheitstraum schon ausgeträumt, besser gesagt: am Tiananmen-Platz im Blut ertränkt worden.

Obwohl es sich bei den jüngsten Protesten um die größten seit diesem Massaker handelt: Eine realistische Chance auf eine Wende in Peking ist nicht in Sicht. Zum einen, weil der Hauch von 1989 auch ein Hauch des Todes ist, zum anderen, weil das Regime seither die technischen Möglichkeiten der Unterdrückung verfeinert hat.

Die digitalen Spione überwachen China bis in den letzten Winkel. Zerbricht die KP nicht an ihren inneren Widersprüchen, gibt es keine Hoffnung für die Freiheitsliebenden.