Fakten statt Emotion

Kommentar zum Thema „Wolf“ in Oberösterreich.

Beim Thema Wolf gehen nach wie vor die Wogen hoch: Während die einen sich darauf versteifen, dass die Raubtiere streng geschützt sind, haben die anderen vor allem den von den Tieren angerichteten Schaden im Fokus. Und dieser ist mittlerweile auch in Oberösterreich beträchtlich, wie der jüngste Fall am Dachstein-Plateau zeigt.

Kein Wunder also, dass für die Almbauern das Fass übergelaufen ist und sie effiziente Maßnahmen zum Schutz ihrer Schafe und Kühe fordern. Ob mit der Erlaubnis, so genannte Problemwölfe zum Abschuss freizugeben, die Nutztierhalter wieder ruhig schlafen können, wird sich erst zeigen.

Auf alle Fälle haben die politisch Verantwortlichen reagiert und nicht auf eine mögliche Aufweichung des Schutzstatus durch die EU-Kommission gewartet. Denn es besteht die Gefahr, dass etliche Almen verschwinden, weil viele Bauern angesichts der zunehmenden Risse aufgeben. Und diese Entwicklung will hierzulande niemand.

Es ist nun an der Zeit, beim Thema Wolf die Emotionen zurückzudrängen und die Fakten in den Vordergrund zu stellen. Vor allem gilt es die Frage zu klären, ob der Schutzstatus des Raubtieres noch zeitgemäß ist oder aus einer Zeit stammt, in der die Zahl der Wölfe in Europa noch überschaubar war?