Wir wünschen frohe Weihnachten!

Die Welt versinkt gefühlt im absoluten Dauer-Krisenmodus. Corona gerade einmal ausgestanden (und noch immer wird die Bewältigung diskutiert und aufgearbeitet), da toben zwei brutale Kriege fast vor der Haustür — zur Ukraine kam heuer ja auch noch der Nahe Osten.

Dazu die Inflation, die hierzulande immer noch viel zu hoch ist und als wäre das alles noch nicht genug, mutiert die Klimakrise zum Dauerbegleiter. Schnee am 24. Dezember ist zumindest im Flachland des Zentralraums schon so selten geworden wie Wasser in der Wüste.

Stattdessen fegt(e) ein Sturm über Oberösterreich und sorgt(e) für viele Rettungseinsätze. Man könnte fast sagen: Weihnachten steht (heuer) unter keinem guten Stern.

Aber das ist wohl der falsche Ansatz. Denn gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist das Weihnachtsfest ein wichtiger Anker und es bietet die große Chance, zur Ruhe zu kommen.

Die Zeit, zu reflektieren und sich zu besinnen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und die Zeit, sie mit den Menschen zu verbringen, die einem lieb und teuer sind. Weil der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, sind es heuer sogar drei Tage am Stück, an denen der Handel geschlossen hat und sich die Welt allein dadurch viel langsamer dreht.

In diesem Sinne: Ein frohes Fest!