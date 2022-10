Hilfe statt Mitleid

Kommentar zur Flüchtlingskrise.

Durch die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg und die Teuerung haben alle offenbar auf die Flüchtlingskrise vergessen.

Wie oft hat man seither den Satz „2015 darf sich nicht wiederholen!“ gehört? Zwischenzeitlich schien er jedenfalls vergessen. Bis jetzt. Denn spätestens mit der Horuck-Aktion in St. Georgen ist die Debatte wieder voll entbrannt.

Einem leidtun können die Flüchtlinge. Jene, die den falschen Versprechungen der Schlepper gefolgt sind und am Ende in provisorischen Lagern in menschenunwürdigen Zelten dahinvegetieren.

Leidtun können einem aber auch die Gemeinden, die unter der Versorgung der vielen hoffnungslosen jungen Männer zu leiden haben. Doch all das Mitleid wird am Ende niemandem helfen.

Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, heißt es. In diesem Fall müffelt es in der EU gewaltig. Es braucht endlich wirklich sichere Außengrenzen und einen verbindlichen Verteilungsschlüssel innerhalb der EU.