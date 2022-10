IGGÖ und Iran

Kommentar zum IGGÖ und dem Kopftuch

Nach einigem Zögern hat sich die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) vor knapp vier Wochen mit den im Iran gegen den Hijab-Zwang protestierenden Frauen solidarisiert. Soweit, so gut.

Aber folgten den solidarischen Worten entsprechende Taten? Fehlanzeige. In sozialen Medien präsentiert die IGGÖ weiter nur Frauen — mit Kopftuch. Testimonial einer IGGÖ-Werbung für den Beruf der Religionslehrerin ist ein Mädchen — mit Kopftuch. IGGÖ-Chef Vural bekundete nach dem jüngsten Grubenunglück in der Türkei sein „allerherzlichstes Beileid“, weshalb auffällt, dass er um Opfer des iranischen Gottesstaates nicht öffentlich trauert.

Im Iran geht es inzwischen um viel mehr als das Kopftuch. Es geht grundsätzlich darum, ob Religion das Leben bis ins letzte Detail regulieren soll und darf. Da auch hierzulande nicht unbedeutende Kräfte einen bevormundenden Islam predigen, genügt es nicht, wenn die IGGÖ sich in Sachen Kopftuch mit den iranischen Frauen verbal solidarisiert. Es bedarf angesichts der Krise im Iran und angesichts der Islamisierungstendenzen in anderen Staaten einer unmissverständlichen Säkularisierungsoffensive, die auch nur die geringste Nähe von Teilen der IGGÖ zum Politischen Islam ausschließt. Das würde jedoch eine umfassende Reform, wohl auch einen Bruch mit so mancher Kultusgemeinde erfordern.