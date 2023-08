Inkonsequenter Populismus

Kommentar zur Populismus-Keule des SPÖ-Chefs.

Manchmal wird die Populismus-Keule so tief geschwungen, dass sie direkt Kopfweh macht: SPÖ-Chef Lindner will also die Kapitalertragssteuer bei Sparbüchern bis 100.000 Euro aussetzen.

Ein Rechenbeispiel: Hat man am Sparbuch 10.000 Euro und eine Verzinsung von 2 Prozent, dann wären das pro Jahr 8 Euro. Hätte man wirklich 100.000 Euro wären es 80 Euro — und vermutlich würde einem der Bankberater jede Woche einmal erklären, wie man das Geld sinnvoller anlegen könnte.

Aber die wirklich Chuzpe ist, dass die SPÖ sich einerseits immer darüber mokiert, dass Kapital in Österreich zu gering besteuert wird … und jetzt sogar die Aussetzung fordert.