Kehrtwende geglückt

Kommentar zum Bundesheer.

Das in den vergangenen Jahren an Geldmangel leidende Bundesheer gibt wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich. Investitionen in Ausrüstung und Unterbringung sowie mehr Geld für Grundwehrdiener machen eine Karriere als Staatsdiener wieder attraktiver.

Angesichts geburtenschwacher Jahrgänge, einem großen Anteil untauglicher Burschen und einem unsicher gewordenen Umfeld in Europa inklusive Flüchtlingsansturm gibt es keine Alternative zu dieser Strategie.

Denn eine Wehrpflicht auch für Frauen oder eine Verlängerung des Grundwehrdienstes ist derzeit kein mehrheitsfähiges Thema.

Recht gibt dem Weg der Bundesregierung eine Umfrage, wonach 63 Prozent der Österreicher höhere Ausgaben für das Bundesheer befürworten. Ebenfalls eine Mehrheit wünscht sich mehr Soldaten. Fraglich ist, ob das auch nach einem Ende des Ukraine-Krieges so bleibt.