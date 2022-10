Lockdown ohne Ende

Kommentar zu den Lockdowns in China.

China fährt nach wie vor einen rigorosen Anti-Corona-Kurs. Steigende Infektionszahlen (wohlgemerkt von minimalstem Niveau ausgehend) haben nunmehr wieder einmal eine neue Welle von Lockdows ausgelöst.

Waren zu Wochenbeginn schon in insgesamt 28 Städten Lockdowns angeordnet worden, folgten am Donnerstag weitere Gebiete quer durchs ganze Reich. Betroffen war unter anderem auch Guangzhou, die viertgrößte Stadt des Landes. Analysten des Finanzinstituts Nomura sprechen bei rund 1,4 Milliarden Einwohnern von rund 207 Millionen Betroffenen.

Und das alles, weil die nationalen Behörden den dritten Tag in Folge mehr als 1000 Corona-Fälle zählten. Zum Vergleich: In Oberösterreich mit seinen knapp 1,5 Millionen Menschen wurden am Nationalfeiertag rund 1660 und am Donnerstag etwas mehr als 800 positive Tests registriert.

Diese Zahlen, speziell die chinesischen, seien all jenen Mitbürgern und Verschwörungstheoretikern eindringlich ins Stammbuch geschrieben, die ob so mancher vergangener Maßnahme noch immer von Corona-Diktatur oder ähnlichen Absurditäten sprechen und dabei Österreich meinen.

Der Blick nach China zeigt, wo wirklich eine Diktatur herrscht und wo weiterhin völlig unverhältnismäßig — zum Schaden von Menschen und Wirtschaft — agiert wird.