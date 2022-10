Staatsterror

Kommentar zu den Luftangriffen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine.

Da verlieren sogar berufsbedingt zurückhaltende Diplomaten die Contenance: „Reiner Terror“, twitterte Arad Benkö, Österreichs Botschafter in Kiew, nach den jüngsten Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt.

Krieg ist schon schrecklich genug, aber Putin schafft neue Superlative des Grauens. Dass der Kremldespot auf internationales Recht pfeift, wissen wir spätestens seit der Krim-Annexion 2014.

Damals war er zumindest noch um humanen Schein bemüht. Jetzt aber kennt der auch an der Heimatfront unter Druck geratene Auslöser des längsten Drei-Tage-Krieges der Geschichte kein Halten mehr.

Gemäß humanitärem Völkerrecht sind bei allen Militäroperationen die Auswirkungen der Kampfhandlungen auf Zivilbevölkerung und zivile Infrastruktur minimal zu halten. Das Gegenteil geschieht gerade in der Ukraine: Weil die russische Soldateska an der Front kein Kriegsziel erreicht, werden gezielt Heiz- und Kraftwerke, Gas- und Wasserleitungen sowie Wohnhäuser zerstört.

Putin will so die bislang standhafte Bevölkerung demoralisieren und in die Flucht treiben. Angesichts sinkender Temperaturen könnte tatsächlich vielen Ukrainern nichts anderes übrig bleiben, als ihr Land Richtung Westeuropa zu verlassen. Auch das ist Putins Kalkül: Neue Flüchtlingsströme sollen die Solidarität Europas erschüttern und mit Kiew sympathisierende Regierungen destabilisieren.