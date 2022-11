Verhandeln mit Putin?

Kommentar zum Ukraine-Krieg.

Er fehlt in keiner Debatte über den Ukraine-Krieg, der Ruf nach Verhandlungen. Die Forderung ist sympathisch. Alles scheint besser als das derzeitige Massensterben. Einer nüchternen Betrachtung, die angesichts des Grauens emotional in der Tat schwer fällt, hält diese Argumentation aber nicht stand.

Worüber soll verhandelt werden? Worin könnte ein Kompromiss bestehen? Soll die Ukraine Russland ein Drittel ihres Staatsgebietes anbieten?

Was dann tun mit den Menschen dort, die nicht in russischer Diktatur leben wollen — ethnisch „wegsäubern“? Soll der Westen die Regierung in Kiew zum Abdanken „überreden“, damit Putin den ihm genehmen Ex-Präsidenten Janukowitsch einfliegen lassen kann?

Vielleicht könnte man den Kremlchef damit sogar besänftigen. Aber das liefe auf einen Triumph des Verbrechers hinaus. Wir würden uns eines solchen Friedens nicht lange freuen, es sei denn, wir wünschten uns Sowjetunion und Warschauer Pakt zurück.

Befürworter von Verhandlungen sollten sich einmal ausmalen, was aus Europa geworden wäre, wäre mit Hitler verhandelt worden. Versucht wurde es ja anfangs ohnehin. Die dabei gemachten Zugeständnisse haben die Tragödie nicht behindert, sondern nur befördert. Auch Putin wurden bereits Zugeständnisse gemacht. Die Annexion der Krim hatte der Westen de facto schon geschluckt. Das hat seinen Appetit erst richtig angeregt.