Zuerst wird gewählt

Kommentar über das rot-blaue Drängen in das Bundeskanzleramt

Also: Mit Karl Nehammer von der ÖVP hat Österreich derzeit einen Bundeskanzler. Weil er das auch bleiben will, hat Nehammer zuletzt ein programmatisches Staccato darüber abgesetzt, was er in einer allfälligen neuen Legislaturperiode umzusetzen gedenkt.

Wobei man von einem mit Gewissheit ausgehen kann: Sollte die Volkspartei tatsächlich mit Nehammer auch den nächsten Kanzler stellen, wird dessen nun propagierter „Österreich-Plan“ nicht ident sein mit dem nächsten Regierungsprogramm. Das weiß Nehammer, darum sprach er in der ORF-Pressestunde am Sonntag auch von „Orientierungspunkten“.

Nehammer weiß es aber auch deswegen, weil — unabhängig davon, wann gewählt wird — jede Kanzlerpartei mindestens einen oder auch zwei Koalitionspartner brauchen wird. Das Aushandeln eines Koalitionsabkommens bedeutet das Bohren dicker Bretter mit politischen Abstrichen auf allen Seiten.

Freilich — auf diese demokratiepolitisch einfach Formel hat es auch der amtierende Kanzler in seinem TV-Auftritt eingedickt — werde „zuerst gewählt, dann gezählt und dann verhandelt“.

Wählen, zählen, verhandeln: Diese Troika lassen SPÖ und FPÖ derzeit allerdings außer Acht. Die Roten stilisieren Andreas Babler bereits zum „Reformkanzler“, die Blauen ihren Herbert Kickl zum „Volkskanzler“. Mit der Frage, welcher Koalitionspartner den Herren Babler oder den Herrn Kickl auf den Kanzlersessel verhelfen soll, beschäftigen sich beide Parteien freilich sicherheitshalber gar nicht.

Drücken können sie sich vor einer Antwort auf diese Frage allerdings nicht, denn: Nachdem gewählt und gezählt wurde, müssen auch Rot und Blau an den Verhandlungstisch, um das Kanzlerversprechen überhaupt einhalten zu können.