Meister-Party der Steelgirls vertagt

Nicht wurde es mit der Meisterfeier in der eigenen Halle. Die Steelvolleys Linz-Steg vergaben den ersten Matchball auf den dritten Volleyball-Meistertitel in Serie. Der Frauen-Titelverteidiger verlor Spiel vier der Finalserie gegen Sokol/Post mit 1:3 (22, -19, -18, -23).

Bereits am Mittwoch (20.15/live ORF Sport+) haben die Linzerinnen auswärts in der Posthalle den nächsten Matchball.

Im ersten Satz lief alles noch wie geschmiert, die Steelgirls gaben vor toller Kulisse in der SportMS Kleinmünchen den Ton an. Doch dann kippte das Match immer mehr zugunsten der Gäste, Steg kam mit seinen Angriffen nicht mehr richtig durch. „Wir schaffen das noch“, gab sich die verletzte Andrea Duvnjak nach Satz drei im ORF-Interview noch zuversichtlich. Die 21-Jährige zog sich trotz Kreuzbandrisses ein Dress an und feuerte ihr Team von außen lautstark an.

Am Ende half das alles nicht, auch wenn die Hausherrinnen ihr Level nach oben schrauben konnten. Der Rekordmeister behielt auch in engen Situationen die Nerven, war an diesem Tag einfach besser und schrieb in der Best-of-5-Serie verdient erstmals an.