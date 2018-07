Melodien-Hit unter Monstergeige

Von Ingo Rickl

Die Intrigen der Vergangenheit um Mörbischer Intendantenwechsel sind spätestens seit der Premier von Emmerich Kálmáns melodienseliger Meisteroperette „Gräfin Mariza“ letzte Woche Vergangenheit. Peter Edelmann hat sich entschlossen, die wahrscheinlich am besten an den Neusiedlersee passende Operette anzusetzen, mit der auch kaufmännisch kaum etwas schiefgehen kann. Das Publikum strömt in das „Mekka der Operette“ und erlebt eine Produktion, deren Besetzung es zwar an Superstars mangelt, die jedoch szenisch und musikalisch den Geschmack des typischen Operetten-Publikums haargenau trifft.

Manfred Waba ist Ausstatter mit Hang zum Monumentalen. Dies beweist nicht nur die mit 45 Metern Breite und 145 Metern Höhe größte Geige der Welt, sondern auch die Ausstattung des Schlosses der Gräfin Mariza, die mit Blick auf den Video-See großes optisches Vergnügen bereitet. Dabei bleibt genügend Platz für die Aktionen der Sänger, vor allem aber für die reichhaltigen Ballettszenen.

Regisseur Karl Absenger nutzt die Bühne für optimale Aktionen in Marizas Reich, wo der unter dem Pseudonym Török als Gutsverwalter arbeitende verarmte Graf Tassilo Verwirrung stiftet, ehe die aus Texas anreisende Fürstin Bozena Cuddenstein alle Schulden des Grafen tilgt und dem Glück des nunmehr ebenbürtigen Paares Mariza-Tassilo nichts mehr im Wege steht. Karin Fritz hat die farbenreichen Kostüme bis zum amerikanischen Kitsch der Bozena eindrucksvoll geschaffen, die Choreografie blieb vor allem für die Solisten Abwechslung schuldig. Auch an der Akustik wäre einiges nachzubessern.

Am Pult des Festival-Orchesters Mörbisch steht mit Guido Mancusi ein Mann mit Operettenerfahrung, der trotz aller technischen Unebenheiten vor allem die Kálmánschen Melodien, von denen sich ein Schlager an den anderen reiht, drei Stunden in all ihrer Vielfalt serviert und die Sänger gefühlvoll begleitet. Chor und Ballett geben ihr Bestes.

Solide besetzte Hauptrollen

Bei der zweiten Aufführung am Freitag waren die Hauptpaare mit Julia Koci (Mariza) und Alexander Geller (Tassilo) sowie Katerina von Bennigsen (Lisa) und Christoph Filler (Zsupàn) sehr solide besetzt. Sie erfüllten ihre Aufgabe, das Temperamentvolle und das Besinnliche gleicherweise darzustellen. Horst Lamnek ist der persönlichkeitsstarke Fürst Popules- cu, der vergeblich um Mariza wirbt, Julian Looman der verständnisvolle Tassilo-Freund Liebenberg, die Welserin Verene te Best die flotte Ilka. Mila Janevska, die ihre Weissagung hoch oben auf der Geige singt, und der noble Diener Tschekko (souverän: Peter Horak) verleihen der Aufführung starke Randakzente. Etwas verloren pendelt Ondrej Janoska mit seiner kleinen „Zigeunergeige“ von Szene zu Szene.

Holliday und Suhrada, die Komiker des Abends

Bleiben die beiden unvergleichbaren Komiker des Abends zu bewundern: Die als Superstar vergangener Jahre gefeierte Melanie Holliday ist die selbstbewusste Fürstin Bozena und Franz Suhrada als präziser Pointenspender Penizek in Sprache, Mimik und Gestik eine Klasse für sich. Der Abend wurde mit einem Feuerwerk beschlossen. Die Begeisterung des Publikums war enorm.