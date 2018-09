Mensch gegen Herkules

Einer Mammutaufgabe hat sich am Dienstag Nachmittag der Salzburger „Austrian Rock“ Franz Müllner am Militärflugplatz am Fliegerhorst Vogler in Hörsching gestellt: Nur mit seiner Muskelkraft zog er eine C130 Herkules — das Transportflugzeug des Österreichischen Bundesheeres. Der „Riesen-Vogel“ bringt ein Gewicht von 45 Tonnen auf die Waage. Bei seinem 28. Weltrekordversuch gelang es Müllner, ihn — verbunden durch Gurte — zehn Meter weit zu ziehen. Als ehemaliger Jagdkommandosoldat war der Salzburger beim Bundesheer zu seiner Leidenschaft, dem Kraftsport, gekommen. Den Weltrekordversuch absolvierte er im Rahmen der Kommandoübergabe bei der Luftunterstützung von Brigadier Andreas Potz an den Oberst des Generastabsdienstes, Wolfgang Wagner.