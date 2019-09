Menschliches Drama vor politischem Hintergrund

Benjamin Brittens Oper „The Rape of Lucretia“ überzeugte in der BlackBox des Linzer Musiktheaters

Von Georgina Szeless

Nach der Uraufführung beim Glyndebourne Festival 1946, mit der unsterblichen Titelsängerin Kathleen Ferrier, fand Benjamin Brittens zweiaktige Kammeroper „The Rape of Lucretia“ etliche Anhänger und auch später kaum Beachtung auf der Bühne. Heute zählt das Werk des für die Operntradition Englands bedeutenden Komponisten zu den Raritäten auf den Spielplänen.

Das OÖ. Opernstudio erinnerte sich des Stückes mit dem Text von Ronald Duncan nach Le Viol du Lucrèe von André Obey und brachte es am Samstag in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln in der BlackBox des Linzer Musiktheaters zu einer leistungsstarken Aufführung. Gleich zu Beginn ist auf die ganz große Schauspielkunst des Sängerensembles hinzuweisen. Denn so spärlich der Bedarf an der Besetzung dieser Oper ist, so anspruchsvoll und herausfordernd ist die überzeugende Identifikation der Rollen und Charakterisierung der Personen im antiken Rom um 500 v. Chr.

Um den historischen Kern ging es Regisseur Gregor Horres allerdings nicht. Er bediente sich zur Intuition aktuellerer Gegenwartsbezüge und fokussierte das Drama persönlicher Schande und Scham der Lucretia ob ihrer erzwungenen Untreue durch Vergewaltigung und schließlich Selbstmord vor dem politischen Hintergrund auf eine menschliche Ebene von ausgelöschter Gattenliebe. Die Autoren des Werkes sind ja ohnehin nicht historiengetreu vorgegangen, bedienten sich bei ihrem Schaffen auch legendärer Quellen.

Die langgestreckte Bühne von Jan Bammes, der auch die Kostüme entwarf, ist kulissenlos. Die acht Darsteller sind bei ihren langen Auf- und Abgängen durch Schiebetüren physisch ganz schön gefordert. Am Ende oberhalb der Bühne führen Videobilder (Volker Köster) – die allerdings etwas handlungsbezogener sein könnten – durch das Geschehen, welches das Publikum von der Tribüne aus nächster Nähe verfolgt. Die sängerischen Leistungen unterscheiden sich an Qualität kaum voneinander.

Freilich ragen die Hauptfiguren markant hervor, wie die Titelträgerin Florence Losseau mit berührender Annahme ihres Schicksals, und ihr machtbesessener Vergewaltiger Timothy Connor als Tarquinius. Die zwei weiteren tiefen Männerstimmen aus dem römischen Feldlager, die Generäle Collatinus und Junius – verkörpert von Philipp Kranj und Seunggyeong Lee –, behaupten ihre Präsenz genauso gut wie die Mägde Sinja Maschke als Bianca und Etelka Sellei als Lucia.

Brittens Orchester für nur 14 Musiker schöpft einerseits aus dem Frühbarock, mischt aber andererseits seine persönliche Sprache mit dissonanten Farben einer tonalen Harmonik, so dass die Umsetzung seiner Musik beileibe keine leichte Aufgabe ist.

Bruckner Orchester mit Höchstleistungen

Für das Bruckner Orchester war dies kein Problem, es entfaltete in den Soli souveräne Transparenz und steigerte die Tutti zu höchster Brillanz – in ihrer spürbaren Lust angefeuert von dem leidenschaftlichen Pultanimator Leslie Suganandarajah. Erstarrt vor Entsetzen von dem Ereignis des Erlebten reagierte das Publikum heftig applaudierend.