Mercedes-Benz eVito Tourer – Viva el eVito

Elektrische Vans kann man an einer Hand abzählen, doch das Segment wächst langsam, aber stetig. Auch wenn SUV die praktischen Vans in ihrer Beliebtheit längst abgehängt haben, sind die Vielsitzer meist die praktischere Alternative. Das gilt auch für den eVito von Mercedes.

Der Trend zur Elektrifizierung macht vor kaum einem Segment Halt – auch wenn beispielsweise bei Kleinbussen das Angebot rar gesät ist. Mercedes ist mit dem eVito bereits seit 2019 in dem Segment vertreten.

Anfangs noch mit kaum praktikabler Reichweite (gut hundert Kilometer) aber mittlerweile hat sich das Nutzfahrzeug – den es als Kastenwagen und als Kleinbus gibt – auch in seiner E-Version etabliert. Übrigens ohne, dass man es ihm groß ansieht – denn außen weisen kaum Indizien darauf hin, dass es sich um einen Stromer handelt.

Typenschein Mercedes-Benz eVito Tourer lang Preis: ab € 72.408,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 94.556,40 unter anderem inklusive Lederlenkrad € 181,-, adaptiver Tempomat € 939,-, Park-Paket € 1151,-, Spiegel-Paket Vito € 393,-, verchromten Kühlergrill € 139,-, LED Intelligent Light System € 1729,-, Klimatisierungsautomatik € 2141,-, Komfort-Fahrersitz € 172,-, Sitzheizung für Beifahrer € 212,-, Leichtmetallräder € 495,-, Schiebetür links € 804,-, Colorverglasung im Fond € 430,-, Akustikpaket € 276,-, Fahrassistenz-Paket € 831,-, DC Laden 110 kW € 499,-, Ladekabel Mode 3 € 305,- und Dachreling € 413,-; einen Mercedes-Benz eVito gibt es ab € 72.408,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich

Garantie: 4 Jahre bis max. 160.000 km, 2 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung von innen nach außen, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku

Service: alle 40.000 km oder jedes Jahr Technische Daten:

Motor: Asynchronmotor, 150 kW/204 PS Spitzenleistung, 70 kW/95 PS Dauerleistung, max. Drehmoment 362 Nm

Getriebe: Eingangautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Leistungsgewicht: 13,55 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 27,9 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 28,2 kWh Eckdaten:

L/B/H: 5140/1928/1910 mm

Radstand: 3200 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2765/3500 kg

Kofferraum: 990 Liter

Akku: 90 kWh (netto)

Reifen: 4 x 245/50 R18 XL104 auf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 4

Der Schriftzug links am Heck ist dezent, der verchromte Kühlergrill (optional) ist fast identisch mit dem der Verbrennerversion und der Stromanschluss links vorne ist ebenfalls dezent.

Jedenfalls sorgt der aktuelle eVito Tourer mit einer stärkeren 204-PS-Asynchronmaschine und 362 Newtonmeter Drehmoment nun auch für Fahrleistungen, die dem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und er kommt mit einer WLTP-Reichweite von bis zu gut 400 Kilometern weit weg von der heimatlichen Steckdose, besagt die Theorie.

Nutzbare Batteriekapazität 90 Kilowattstunden (kWh) schnellladefähig bis zu 110 Kilowatt (was jedoch extra kostet), das bedeutet: In rund 45 Minuten ist die Lithium-Ionen-Batterie wieder zu 80 Prozent geladen.

So kommen Abenteuerlustige sogar in ein paar Etappen ans Urlaubsziel. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt übrigens 160 km/h, also schneller, als in Österreich überhaupt erlaubt. In der Praxis sind bei kalten Temperaturen jedoch rund 300 Kilometer das höchste der Gefühle.

Die Fahrt von der Mercedes-Österreich-Zentrale in Eugendorf nach Wien wird somit zur Zitterpartie, da der Realverbrauch auch bei sanfter Fahrweise kaum unter 35 Kilowattstunden liegt.

In der City erfreuen hingegen der durchaus überschaubare Wendekreis und das hervorragende Handling. Trotz 5,14 Meter Länge durchzirkelt man die Innenstadt souverän. Auch eng vollgeparkte Straßen meistert man vom ersten Moment an ohne Komplikationen, der eVito endet da, wo man ihn vom Blick her auch vermutet.

Vom Verbrauch also abgesehen ist der Kleinbus ein fahrtechnisches Meisterwerk: Satter Antrieb, perfekte Traktion, grandiose Rundumsicht, bombastische Bremsen, geringe Seitenneigung und mit vier Rekuperationsstufen ausgestattet.

Dazu gibt es zahlreiche Hilfen zum Parken, einen Toter-Winkel-Warner und einen Spurhalte-Assistenten. Für Unterhaltung und Information sorgen zwei Infotainment-Systeme mit sieben Zoll großem Bildschirm – der für so ein großes Auto jedoch viel zu klein geraten ist und dessen digitale Kartenanzeige aus einem 1990er-Jahre-Computer entsprungen zu sein scheint.

Das größere Infotainmentsystem namens Audio 40 bietet neben DAB+ auch eine Onboard-Navigation, die mit dem optionalen Mercedes Pro Connect auch Live-Informationen anbietet. Hinter dem griffigen Lederlenkrad sind die analogen Rundinstrumente perfekt einlesbar und veranschaulichen dezent, dass der Tourer auf der Basis eines Nutzfahrzeugs steht.

Das Platzangebot und der Sitzkomfort sind überdies großartig. Die Zahl und Größe der Ablagefächer im Innenraum ebenfalls und der Kofferraum mit manueller Heckklappe fasst satte 990 Liter.

Bleibt noch die Frage nach dem Preis. 94.500 Euro stehen inklusive zahlreicher Extras auf dem Preiszettel. Ab Werk ist der Wagen gut bestückt – und manche Optionen, wie etwa die elektrischen Schiebetüren, die Klimaautomatik und der adaptive Tempomat, sind sinnvolle Ergänzungen.

Fazit

Der Stern scheint hell und elektrisch. Der eVito Tourer überzeugt mit Fahrkomfort und überraschend hoher Fahrdynamik. Im Vergleich zum EQV aus demselben Haus ist er die günstigere, weniger effekthaschende Alternative.