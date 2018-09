Mercedes schnappte Ferrari Heimsieg weg

Von Andy Hörhager

„Nice work!“ Der Funkspruch des Tages kam aus der Mercedes-Kommandozentrale. Es war sogar mehr als nur ein „nettes Stück Arbeit“, das Lewis Hamilton (GBR) in Monza ablieferte. Mit einer perfekten Fahrt raste der Weltmeister von Startplatz drei im Autodromo Nazionale zum sechsten Saisonsieg.

Nach der Doppel-Pole-Position für Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel hatten

die Tifosi natürlich auf den ersten Ferrari-Heimsieg in Monza seit Räikkönen 2007 gehofft, die Träume platzten in Kurve vier.

Folgenschwere Kollision

Da hatte Vettel den überholenden Hamilton gerammt, der Brite konnte nach der seitlichen Kollision unbehelligt weiter fahren, der Deutsche musste nach einem Dreher an die Box. Mit neuen Reifen und neuem Frontflügel rollte Vettel das Feld anschließend zwar vom letzten Platz auf, mehr als Rang vier war nicht mehr möglich. Der Heppenheimer verpasste somit erstmals in seiner Ferrari-Karriere einen Stockerlplatz in Monza.

An der Spitze fuhr Räikkönen scheinbar dem Sieg entgegen, Hamilton konnte den Rückstand nur in Grenzen halten. Auch der Boxenstopp der beiden Kontrahenten änderte vorläufig nichts. Erst, als Kimi und Lewis auf den „Silberpfeil“ von Valtteri Bottas (FIN) aufliefen, bekam der Ferrari-Routinier Probleme.

Im Mercedes-Sandwich gefangen, bauten die Reifen Räikkönens zusehends ab. Als Bottas in der Schlussphase des Rennens an die Box rollte, hetzte Hamilton den Finnen so schnell um den Kurs, dass dessen Pneus in die Knie gingen.

Der Weltmeister ging letztlich energisch vorbei, Räikkönen konnte dem Endspurt Hamiltons nichts entgegen setzen und musste mit Rang zwei zufrieden sein. Bei der Siegerehrung gab sich der „Iceman“ zerknirscht. „Die Fans sind fantastisch hier, Entschuldigung, dass ich nicht gewonnen habe!“

Gefasster Vettel

Hinter dem Finnen sicherte Bottas den dritten Rang für Mercedes-AMG, Vettel und Max Verstappen (NED) bildeten die schnellsten Fünf.

Den Zwischenfall zu Rennbeginn nahm der Deutsche sportlich. „So was passiert eben, es hätte ja auch anders ausgehen können. Aber ich bin generell einer, der die Entscheidungen auf der Strecke sucht, nicht am Grünen Tisch“, war Sebastian Vettel zumindest äußerlich gefasst.

„You are the man!“ kam nach der Zieldurchfahrt das Lob vom Mercedes-Kommandostand an Hamilton. Dieser antwortete, während er mit den Tränen kämpfte: „Ihr seid auch ein Wahnsinn, Danke, Jungs!“

Die unschönen Pfiffe der Tifosi bei der Siegerehrung konterte Hamilton mit Lob. „Diese Strecke ist einfach unglaublich, es ist toll, hier Rennen zu fahren, umso mehr, wenn man gewinnt.“