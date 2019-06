Mercedes-Siegesserie steht auf Prüfstand

„Ich denke, wir sind für das Rennen ganz gut aufgestellt“, meinte etwa Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. „Mein Gefühl im Auto war gut und wir haben ziemlich konkurrenzfähig ausgesehen“, ergänzte sein Pilot Max Verstappen. Auch die Ferraristi gaben sich durchaus zuversichtlich: „Wir jagen die anderen“, versicherte Sebastian Vettel schon am Donnerstag, gestern war er sichtlich zufrieden: „Ich glaube, dass es heute wirklich nicht so schlecht war.“

Die Trainingzeiten am Freitag sind zwar immer mit Vorsicht zu genießen, da Einstellungen und Reifen probiert werden und an der unterschiedlichen Abstimmung für Qualifying und Rennen getüftelt wird. Aber in der Steiermark könnte die Siegesserie von Mercedes durchaus ein Ende finden.

Hausherr Red Bull und vor allem Ferrari wollen beim Österreich-Grand-Prix unbedingt verhindern, dass Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den Rekord von McLaren von elf Siegen in Folge aus dem Jahr 1988 einstellen. War am Vormittag noch standesgemäß Hamilton in 1:04,838 Min. der Schnellste, brannte am Nachmittag Charles Leclerc im Ferrari in 1:05,086 die beste Zeit auf den Asphalt.

Top-Piloten crashten, Wolff vorsichtig

In einer von Ausrutschern gekennzeichneten Einheit. Vorjahressieger Verstappen erwischte es in der letzten Kurve vor der Start-/Ziel-Geraden, der Niederländer schlug in der Begrenzungsmauer ein. Gerade noch davor kam Sebastian Vettel zu stehen, geriet bei seinem Ausritt aber auch ins Kiesbett und verlor durch die dadurch notwendigen Arbeiten am Ferrari viel Zeit. Dazwischen war auch noch Bottas in Kurve sechs in einen Reifenstapel gecrasht. Als Ursache dafür wurde der böige Wind ausgemacht: „Ich bin in diese Kurve gefahren und plötzlich, das kann man in den Daten sehen, hat sich das Heck gedreht“, meinte Verstappen. Die Autos seien heuer, so der Niederländer, generell anfälliger gegenüber dem Wind. „Heute Nachmittag gab es ein paar Windböen und ich glaube, dass mich eine davon erwischt hat. Die Kurven sind hier sehr knifflig und es wird sofort bestraft, wenn man auch nur einen kleinen Fehler macht“, bestätigte auch Bottas.

Bei Seriensieger Mercedes reagierte nach den Eindrücken von Freitag jedenfalls die Vorsicht. „Wenn es Strecken gibt, die uns liegen, wie Paul Ricard, dann gibt es Strecken, die uns nicht liegen“, so Teamchef Toto Wolff: „Ich würde Spielberg als vielleicht unsere schwächste sehen.“