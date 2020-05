Mercedes wurde in Traiskirchen ein Raub der Flammen

In Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Samstag in den Mittagsstunden ein Mercedes ein Raub der Flammen geworden. Der Pkw brannte nach Feuerwehrangaben komplett aus. Die Ursache war vorerst unbekannt.

Laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden hatte der Lenker des Mercedes-Benz Coupe gar nicht bemerkt, dass während der Fahrt im Bereich des Unterbodens ein Brand entstanden war.

Ein Augenzeuge machte ihn darauf aufmerksam. Die Flammen erfassten binnen weniger Minuten das komplette Fahrzeug.