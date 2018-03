Merkel drückt jetzt aufs Tempo

Während die SPD nach dem Ja der Basis zur Großen Koalition noch an ihrer Ministerliste feilt, stehen die von CDU und CSU fest. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte am Montag zur Eile.

Für die bayerische CSU ziehen Parteichef Horst Seehofer als Innenminster und CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister neu ins Kabinett ein, Gerd Müller bleibt Entwicklungsminister.

Seehofer soll nächsten Dienstag als bayerischer Ministerpräsident zurücktreten und damit den Weg für die Wahl von Markus Söder zu seinem Nachfolger freimachen. Der bayerische Landtagsabgeordnete Markus Blume wird neuer CSU-General.

Kanzlerin Merkel drängte auf eine schnelle Aufnahme der Regierungsarbeit. „Fast sechs Monate nach dem Wahltag haben (die Menschen) einen Anspruch darauf, dass jetzt auch etwas geschieht und vor allem umgesetzt wird, was wir uns auch vorgenommen haben“, so die CDU-Chefin am Montag in Berlin. „Es ist jetzt gut und wichtig, dass es in ein paar Tagen auch losgeht“, sagte Merkel auch mit Blick auf den drohenden Handelskriegs mit den USA.

Das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums bezeichnete sie als sehr gute Grundlage für eine gemeinsame Regierungsarbeit. Die SPD-Mitglieder hatten bei einer Wahlbeteiligung von 78 Prozent dem Koalitionsvertrag mit 66 Prozent zugestimmt. Da ein Drittel aber Nein gesagt hat, könnte das Turbulenzen für die Koalition bedeuten. Der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte die SPD sich zu entscheiden: „Entweder wir regieren jetzt zusammen, oder da versuchen einige wieder Opposition in der Regierung zu sein.“