Merkel erwartet im Juni Einigung zu Asylsystem

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet beim EU-Gipfel im Juni eine Einigung über ein europäisches Asylsystem sowie Fortschritte bei grundlegenden Reformen in der Eurozone. Ziel sei es, Europa „neuen Schwung“ zu verleihen, sagte Merkel am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Die EU meine es „sehr ernst“ mit ihrer Agenda. „Wir sind gut beschäftigt.“

Zur Reform der Eurozone hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ehrgeizige Vorschläge gemacht. Merkel und Macron hatten vor einer Woche in Paris angekündigt, bis zum EU-Gipfel in Juni gemeinsame Vorschläge für eine Neuaufstellung der Europäischen Union zu machen. Merkel strebt eine solidarischere Asylpolitik in der EU an. Derzeit legen sich aber vor allem osteuropäische EU-Mitglieder bei den Bemühungen der Kanzlerin um eine gleichmäßige Lastenverteilung quer.

Es seien bereits einige strukturelle Ideen entwickelt worden, sagte Merkel. Sie nannten die Bankenunion sowie einen Umbau des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einer neuen Institution. Sie werde sich dazu im April erneut mit Macron treffen. Merkel zufolge wird es bis Juni vor allem Fortschritte bei der Bankenunion geben.

Beim Thema Brexit hat der von US-Strafzöllen und dem Giftanschlag in Großbritannien überlagerte EU-Gipfel kaum für Spannungen gesorgt. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Freitag nach dem Treffen, „wir möchten den Schwung in der Situation ausnützen, um noch offene Themen zu klären“.

Dabei nannte er vor allem die ausstehende Frage der Grenze zwischen Nordirland und Irland. „Zum Beispiel, dass wir die physische Grenze zwischen Irland und Nordirland vermeiden wollen“. Dann werde es darum gehen, zu beginnen, über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu sprechen. Wenn das Irland-Problem vom Tisch sein werde, könne man sehen, wie dies in Zukunft gehandhabt werden könne.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich ähnlich. „Die Leitlinien sind in einer halben Minute auch wieder vom Tisch gewesen“. Dies habe noch mal klar gemacht, „wie geeint die 27 dahinter stehen“. Ebenso wie Tusk nannte Juncker die Lösung der Grenzfrage Irland-Nordirland als „großes Anliegen“.