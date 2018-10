Merkel räumt den CDU-Chefsessel

Nach herben CDU-Verlusten in Hessen zieht sie eine Konsequenz, will aber bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben

Nur weil die Grünen am Sonntag fast im gleichen Ausmaß hinzugewonnen wie die Christdemokraten verloren haben, kann Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier seine schwarz-grüne Koalition mit hauchdünner Mehrheit weiterführen. Das verhinderte jedoch nicht das politische Nachbeben in Berlin: Nach dem Minus der CDU von mehr als elf Prozentpunkten zog Angela Merkel am Montag schnell eine Konsequenz: Die 64-Jährige will im Dezember den Parteivorsitz abgeben und sich 2021 ganz aus der Politik zurückziehen. Bis zum Ende der Wahlperiode wolle sie aber Kanzlerin bleiben.

„Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel“, sagte Merkel. Sie habe „das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen“. Sie wünsche sich, dass die Partei den Wahltag als Zäsur nehme und alles auf den Prüfstand stelle, was seit der Bundestagswahl 2017 gesagt und getan worden sei.

Dafür rückt Merkel von ihrem Prinzip ab, dass CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft untrennbar zusammengehören. Dass sie das tue, sei „ein Wagnis“, sie halte es aber für vertretbar.

Nach 18 Jahren geht eine Ära zu Ende

Merkel ist seit 18 Jahren CDU-Chefin und seit 13 Jahren Kanzlerin. Noch einmal wolle sie nicht als Kanzlerin und auch nicht wieder für den Bundestag kandidieren, kündigte Merkel an. Auch andere politische Ämter strebe sie nicht an. Damit entzog sie Spekulationen, sie könnte auf europäischer Ebene neu durchstarten, die Grundlage.

Die Nachfolge an der Parteispitze könnte auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg geregelt werden. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn kündigten laut Merkel ihre Kandidatur an.

Unbestätigten Informationen zufolge will auch der frühere Fraktionschef Friedrich Merz kandidieren.

Der Koalitionspartner SPD will keine unmittelbaren Auswirkungen durch Merkels Rückzug sehen. Wenn es sich gut auflöse, könne er sich auch positiv auf die Koalition auswirken, glaubt SPD-Chefin Andrea Nahles.

FDP dient sich der Union als Partner an

FDP-Chef Christian Lindner forderte Merkel auch zum Rücktritt als Kanzlerin auf. „Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt“, sagte er in Berlin. Er bot für den Fall eines Scheiterns der Großen Koalition die Unterstützung seiner Partei für eine CDU/CSU-Minderheitsregierung an. Allerdings hätten Union und FDP im Bundestag auch zusammen keine Mehrheit.

Einen neuen Anlauf für eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen unter Merkels Führung schloss Lindner aus. Sollte Merkel doch auch noch das Kanzleramt früher als geplant räumen, könnte aber ein im vergangenen Jahr gescheitertes Projekt wiederbelebt werden…

SPD-Chefin nimmt sich kein Beispiel an Merkel –

Nahles wischt Rücktrittsaufforderungen beiseite

Die SPD hat in Bayern und Hessen noch viel schlechter als die CSU bzw. CDU abgeschnitten, Parteichefin Andrea Nahles denkt dennoch nicht wie Angela Merkel an Rücktritt. In der SPD sei keine personelle Neuaufstellung geplant, sagte sie gestern in Berlin. Um die Konflikte in der Großen Koalition in Berlin in den Griff zu bekommen, setzt die SPD-Spitze der CDU/CSU eine Frist bis Dezember.

Linker SPD-Flügel will Ende der Großen Koalition

In der SPD wollen aber viele die Große Koalition nicht verbessern, sondern überhaupt nicht mehr. Jetzt sei „Schluss mit Beschwichtigungen“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des linken Parteiflügels. Die Unterzeichner der Erklärung, darunter der frühere Sozialstaatssekretär Rudolf Dreßler und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, verlangten „die schnellstmögliche Einberufung eines SPD-Sonderparteitags“, auf dem über den Ausstieg aus der Koalition mit der Union und über die Neuausrichtung der Sozialdemokraten debattiert werden solle. Notwendig seien dabei „der Rücktritt der SPD-Führungsspitze“ sowie eine anschließende Urwahl zum Parteivorsitz.

„Es geht ums nackte Überleben der SPD“

„Jetzt oder nie – es ist nach 12.00 Uhr“, heißt es weiter in der Erklärung. Die Talfahrt der SPD werde inzwischen „zum freien Fall“, es gehe „ums nackte Überleben der Sozialdemokratie“. Nur bei einem Neustart habe die SPD „noch die Chance, die Menschen zu überzeugen und Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen“.

Die SPD war am Sonntag in ihrem einstigen Stammland Hessen auf das historische Tief von 19,8 Prozent abgestürzt und lag sogar 94 Stimmen hinter den Grünen auf Platz drei.

Seehofers Zukunft ist noch offen

Nach Angela Merkels Rücktrittsankündigung stand gestern sofort auch wieder die Frage nach der politischen Zukunft von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer im Raum: CSU-Generallsekretär Markus Blume lässt die Frage offen. „Ich möchte der Analyse bei uns nicht vorgreifen“, sagte er in München. Seehofer steht seit dem für die CSU desaströsen Ergebnis bei der Landtagswahl vor zwei Wochen intern unter Beschuss.

Blume sagte, die Partei wolle sich erst auf die Bildung der bayerischen Landesregierung und die Bewerbung von CSU-Vize Manfred Weber als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei bei der EU-Wahl konzentrieren. „Und dann werden wir gemeinschaftlich über das weitere Vorgehen in der CSU beraten.“ Die CSU verhandelt gerade mit den Freien Wählern über eine Koalition.

Blume begrüßte Merkels Ankündigung, sich nicht mehr als CDU-Chefin zur Wahl zu stellen: Das sei ein „notwendiger Beitrag zu politischen Klärungsprozessen“.