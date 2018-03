Merkel und Xi wollen Stahlstreit auf G-20-Ebene lösen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Präsident Xi Jinping wollen den Streit über Stahlimporte im Rahmen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer lösen. In einem Telefonat hätten sich beide dafür ausgesprochen, weiter im Rahmen des „G-20 Global Forum“ an Lösungen zu arbeiten, teilte die deutsche Regierung am Samstag in Berlin mit.

Die USA werfen China vor, mit Dumping-Preisen den US-Stahlmarkt zu überfluten und haben deswegen Schutzzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. China hat bereits erklärt, auf derartige Beschlüsse mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Xi habe Merkel zur Wiederwahl als Bundeskanzlerin gratuliert, teilte die deutsche Regierung weiter mit. Beide hätten die engen Beziehungen zwischen Deutschland und China hervorgehoben und sich für eine weitere Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern ausgesprochen. Merkel habe die chinesische Regierung zu Regierungskonsultationen in diesem Jahr nach Berlin eingeladen. Auch Xi habe die deutsche Bundeskanzlerin zu einem Besuch nach China gebeten.