Merz fordert baldigen Abgang von Kanzlerin Merkel

Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht in Kanzlerin und Parteikollegin Angela Merkel die Hauptverantwortliche für die Krise der Partei und fordert deren baldigen Abgang. „Wir sind in einer ganz schwierigen Situation”, sagte Merz Montagabend und plädierte für das vorzeitige Ende der Amtszeit Merkels. „Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode.“

Dafür seien die Probleme in Deutschland, aber auch die internationalen Herausforderungen zu groß. Die Landtagswahl in Thüringen, bei der CDU und SPD am Sonntag starke Einbußen erlitten hatten, sei ein „großes Misstrauensvotum gegenüber der Großen Koalition in Berlin“ gewesen.

Die Regierung sei „abgestraft worden“, so Merz, der im Dezember 2018 Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlegen war und dem nun Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nachgesagt werden.

„AKK“ nimmt er demonstrativ in Schutz. Sie habe „dabei nach meiner Beobachtung kaum eine negative Rolle gespielt“, sagte er mit Blick auf das schwache Ergebnis in Thüringen.

[meingung]

An der Basis stehe „ganz überwiegend die Bundeskanzlerin im Mittelpunkt der Kritik“. Als Beispiel nannte er die Grundrente, über die seit Monaten diskutiert werde. Dabei stehe im Koalitionsvertrag, dass sie mit einer Bedürftigkeitsprüfung kommen solle (die die SPD ablehnt, Anm.). Die Menschen fragten sich, warum die CDU das nicht durchsetze, sondern „immer wieder Zugeständnisse an die SPD“ mache.

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) warnte seine Partei vor zu viel Nabelschau: „Mit dem Gerede über die Kanzlerkandidatur muss endlich Schluss sein!“